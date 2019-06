BMW 3 kombi G21 - pierwsze oficjalne zdjęcia auta

Linia stylistyczna przodu nie stanowiła żadnej tajemnicy. Dokładnie tak samo wygląda seria 3 w wersji sedan. Dużo więcej da się powiedzieć na temat tyłu. Bo ten choć zwiększa kubaturę nadwozia, nie odbiera mu dynamizmu i sportowego charakteru. Jednym z ważniejszych akcentów jest przetłoczenie nad tylnym nadkolem. To za sprawą wyższego nadwozia kombi stało się pełniejsze. Dobrze prezentują się też lampy, które zachodząc na tylną klapę nieco chowają się w jej zagięciu.

BMW 3 Touring G21 - bagażnik symbolicznie większy

Nowe BMW serii 3 Touring nieznacznie urosło w stosunku do poprzednika. Nadwozie liczy o 7,6 cm więcej i ma teraz 471 cm długości. Rozstaw osi zwiększył się o 4,1 cm, dzięki czemu obecnie ma 285 cm. W tym samym czasie Trójka w wersji kombi „schudła” o 10 kilogramów. Co z bagażnikiem? W jego przypadku różnica jest jeszcze bardziej marginalna. Przestrzeń załadunkowa urosła bowiem o zaledwie... 5 litrów. W efekcie nabywcy nowego BMW będą się mogli cieszyć kufrem o pojemności 500 litrów. Po złożeniu tylnej kanapy bagażnik rośnie do 1510 litrów.

BMW 3 Touring G21 - sześć silników na… początek!

Nowe BMW serii 3 Touring to identycznie jak sedan sześć wersji silnikowych. W ofercie pojawią się trzy modele benzynowe: 320i (184 KM), 330i (258 KM) i M340i (374 KM) oraz trzy diesle: 318d (150 KM), 320d (190 KM) i 330d (265 KM). W topowych wersjach napędowych standardem stanie się napęd na cztery koła. Jako opcja system xDrive pojawi się w modelach 320d i 330i. Przekładnia automatyczna jest dostępna bez dopłaty w modelach 320i, 330i, M340i i 330d. W przyszłym roku gama dodatkowo rozszerzy się. Do cennika dołączy bowiem model hybrydowy o oznaczeniu 330e.

BMW serii 3 w wersji kombi jest ważnym modelem w gamie bawarskiej marki. Auto jest sprzedawane od 1988 roku. W tym czasie klienci na całym świecie kupili w sumie 1,7 miliona egzemplarzy.