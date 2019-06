Nowy Mercedes GLB - kompaktowy SUV z fotelami dla 7 pasażerów

W segmencie SUV-ów liczą się dwie cechy. Duży prześwit i funkcjonalność kabiny pasażerskiej. Być może nowy Mercedes GLB pod względem odległości podwozia od asfaltu nie jest w stanie zawstydzić G klasy. Legendarna Gelenda przegra jednak z nowym modele w dość prostej konkurencji. Nigdy nie będzie w stanie zabrać na pokład 7 pasażerów! W trzecim rzędzie foteli GLB zmieszczą się dwie osoby o wzroście na poziomie 1,68 metra.

Nowy Mercedes GLB ma kompaktowych wymiarów kabinę pasażerską. Długość sięga 4634 mm, szerokość 1834 mm, a wysokość 1658 mm (1662 mm w wersji 7-miejscowej). Rozstaw osi auta to 2829 mm. Pojemność bagażnika SUV-a z Niemiec waha się między 560 a 1755 litrami. Jak prezentuje się Mercedes GLB? Stylistycznie odwołuje się do większych braci. Ma jednak bardzo wysoko zarysowany dach i dużą powierzchnię przeszkloną. Autu nie brakuje muskularności, a do tego wydaje się dość klasyczne i eleganckie.

Nowy Mercedes GLB - 4 silniki i standardowy automat

Paleta silnikowa nowego Mercedesa GLB składa się z czterech wersji. Dwie mają napęd benzynowy, a dwie wysokoprężny. Do pierwszej kategorii łapią się modele GLB 200 i GLB 250. Słabszy wariant napędza 1.3-litrowy motor o mocy 163 KM. Mocniejszy czerpie siłę z 2-litrowego silnika oferującego 224 KM. Podstawowy diesel ma oznaczenie GLB 200 d i moc 150 KM. Oczko wyżej plasuje się wersja GLB 220 d o mocy 190 KM. Obydwa motory wysokoprężne mają pojemność 2 litrów. Ponadto wszystkie wersje napędowe są parowane z automatyczną skrzynią biegów, a topowe warianty z napędem na cztery koła 4MATIC.

Nowy Mercedes GLB to spora porcja technologii. Kompaktowy SUV jest przygotowany do: