Tak będzie wygląda nowy Opel Corsa!

Patrząc na pierwsze zdjęcia nowego Opla Corsy ciężko mówić o stylistycznej rewolucji w gamie niemieckiej marki. Tak, design jest zdecydowanie bardziej nowoczesny od poprzednika i nadaje hatchbackowi świeżego wyglądu. Z drugiej strony nie odstaje od akcentów, do których przyzwyczaiły nas takie modele jak Astra czy Insignia.

Opel Corsa F: wnętrze wygląda… ergonomicznie

Dużo więcej zmian przygotowali dla kierowców twórcy wnętrza. Bo choć kierownica i fotele są znane z innych modeli marki, konsola centralna z dużym, dotykowym ekranem prezentuje się naprawdę świetnie. Całość jest skromna, ale w tym samym czasie bardzo nowoczesna i przejrzysta. Ergonomia może być zatem sporą zaletą nowego Opla Corsy. Zastrzeżenia? To dotyczy przede wszystkim gałki zmiany biegów. Dźwignia przypominająca falę zapożyczona z Peugeota nie jest do końca trafiona...

Opel Corsa F otrzyma nadwozie o długości 4,06 metra. Rozstaw osi sięgnie 2,54 metra. To oznacza przestrzeń we wnętrzu większą aż o 28 mm. To spora zmiana. To jednak nie koniec, bo nowy hatchback będzie też niższy o 48 mm. W ten sposób obniży się środek ciężkości pojazdu i poprawi stabilność zachowania na drodze. Nowy Opel Corsa otrzyma bagażnik o pojemności 309 litrów. To spora przestrzeń, konkurenci oferują jednak większą. Dla porównania Skoda Fabia ma kufer o wielkości 330 litrów.

Nowy Opel Corsa: dwa silniki spalinowe i jeden elektryk

Nowy Opel Corsa to spora oszczędność masy. Auto może być nawet o 108 kilogramów lżejsze od poprzednika, przy czym na samym nadwoziu inżynierowie zaoszczędzili 40 kilogramów. Jeżeli chodzi o paletę silnikową, w tej dominować będą dwie jednostki. Mowa o benzyniaku 1.2 (75, 100 i 130 KM) oraz dieslu 1.5 (100 KM). Obydwie jednostki pochodzą z koncernu PSA.

Zdjęcia dołączone do tego materiału powinny zostać opublikowane 4 czerwca. To wtedy Opel chciał zaprezentować elektryczną wersję nowej Corsy. A z tym wiążą się dwa fakty. Tak, Niemcy planują wersję zeroemisyjną opartą o technologię zastosowaną w Peugeocie 208. Po drugie choć mowa o e-modelu, zapowiada on generalne trendy stylistyczne, które pojawią się w nowej Corsie.