Niemcy pokazali nowy model - oto hybrydowe Audi Q5 55 TFSI e quattro

Stylistycznie hybryda plug-in Audi w bardzo niewielkim stopniu różni się od Q-piątek napędzanych silnikami konwencjonalnymi. Tak właściwie jedyna rozbieżność dotyczy dodatkowej klapki na tylnym nadkolu. O ile ta umieszczona po stronie pasażera ukrywa wlew paliwa, o tyle ta od strony kierowcy mieści złącze do podłączania ładowarki baterii. Sercem układu napędowego jest 2-litrowy, doładowany silnik benzynowy TFSI o mocy 252 koni mechanicznych. Jednostka współpracuje ze 143-konnym, asynchronicznym e-agregatem.

Silnik elektryczny jest połączony ze skrzynią biegów - konkretnie 7-stopniowym, dwusprzęgłowym automatem. W charakterze łącznika pojawia się sprzęgło. Układ napędowy oferuje w sumie moc 367 koni mechanicznych. Moment obrotowy sięga 500 Nm i jest dostępny już od 1250 obr./min. Audi Q5 55 TFSI e quattro podczas pokonywania pierwszych stu kilometrów spali średnio nieco ponad 2 litry benzyny. A tak świetny wynik hybryda zawdzięcza technologii plug-in i zestawowi pokładowych akumulatorów. Za ich sprawą pierwsze 40 kilometrów Audi przejedzie wyłącznie na zasilaniu elektrycznym.

Hybryda plug-in Audi: oszczędność i... moc!

Niskie spalanie to dopiero pierwsza z informacji dotyczących Audi Q5 55 TFSI e quattro. SUV jest również ekologiczny. Według danych producenta samochód emituje do atmosfery tylko 46 do 53 gramów CO2 na każdy kilometr. A to wartość, którą przekraczają nawet niewielkie samochody miejskie segmentu B z napędem benzynowym. I co ważniejsze, e-technologia nie oznacza, że Q5 jest powolne. Bo takie nie jest! Auto osiąga pierwszą setkę już w 5,3 sekundy. Prędkość maksymalna wynosi 239 km/h.

Audi Q5 55 TFSI e quattro korzysta ze stałego napędu na cztery koła. Jeżeli chodzi o zestaw pokładowych baterii, Niemcy zastosowali ogniwa litowo-jonowe. Ich ilość została określona na 104, a pojemność na 14,1 kWh.