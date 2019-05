Nowa Skoda Superb - poliftingowy model zapowiadają nowe... światła!

Standardem rynkowym jest to, że firmy motoryzacyjne starają się podgrzewać atmosferę zaraz przed prezentacją nowego modelu. A jako że Skoda Superb stanowi ważne auto w gamie czeskiego producenta, teaser zdradza kilka dość kluczowych informacji. Pierwszą jest to, że auto otrzyma pełne światła LED-owe typu matrixowego. To pierwsza Skoda, która pójdzie w tym kierunku! Zastosowanie nowoczesnych reflektorów jest ważnym wydarzenie. Jeszcze kilka lat temu światła matrixowe były bowiem zarezerwowane wyłącznie dla flagowych sedanów Audi i do tej pory nie są często spotykane np. w gamie Volkswagena.

Skoda Superb po liftingu: Crystal Lightning to nie koniec!

Oczywiście na nowych reflektorach nazwanych Crystal Lightning zamontowanych w przedniej części Skody Superb po liftingu zmiany się nie kończą. Ważna nowość pojawia się również w światłach tylnych. Tam pojawiły się kierunkowskazy działające na zasadzie fali. Być może nie jest to nowość rewolucyjna, a bardziej miły dodatek który sprawia że topowa Skoda jeszcze mocniej będzie dotrzymywać kroku produktom Volkswagena czy Audi.

Skoda Superb trzeciej generacji zadebiutowała w roku 2015. Model spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem rynku. Dowód? W pierwszym roku sprzedaży klienci chcący zamówić specjalnie skonfigurowane auto musieli czekać na nie ponad 12 miesięcy! Zainteresowanie modelem mimo 4-letniej obecności na rynku nie słabnie. Mimo wszystko firma zdecydowała się na modernizację. Superb po liftingu zostanie zaprezentowany 23 maja podczas mistrzostw świata w hokeju na lodzie odbywających się w Bratysławie na Słowacji.