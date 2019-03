Kia Cee`d crossver - nowy model coraz bliżej!

Kia Cee`d okazała się europejskim hitem sprzedaży. Model zaprezentowany po raz pierwszy w roku 2006 doczekał się do tej pory trzech generacji i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem w segmencie C. Auto kompaktowe z Korei kupują nie tylko klienci prywatni, ale również i firmy. Aby każdy z nabywców otrzymał możliwie najszerszą ofertę, marka zdecydowała się rozszerzyć gamę wersji nadwoziowych.

Na początku roku 2019 do początkowo sprzedawanego hatchbacka i kombi dołączył wariant typu shooting brake o nazwie ProCee`d. Dziś już wiadomo, że na tej wersji rozwój palety nie zakończy się. Koreańczycy szykują się do kolejnej premiery, a tą zapowiada pierwszy oficjalny szkic. Skąd pomysł na crossovera? To dość oczywisty kierunek rozwoju. W końcu rynek motoryzacyjny na Starym Kontynencie przejmują modele ze zwiększonym prześwitem i ich popularność w najbliższych latach będzie rosła.

Kia Cee`d crossover - auto idealne dla rodziny!

5-drzwiowa nowość Kii ma otrzymać nadwozie o długości 4,39 metra. Dzięki temu zaoferuje wystarczającą ilość przestrzeni dla 4-osobowej rodziny oraz blisko 430-litrowy bagażnik. Co więcej, w palecie obok serii silników benzynowych pojawi się zelektryfikowana jednostka napędowa. Mówi się o układzie zapożyczonym z Niro PHEV, który w wyniku połączenia benzyniaka i elektryka będzie w stanie dostarczyć na asfalt blisko 140 koni mechanicznych. W kabinie pasażerskiej Kii Cee`d crossover pojawią się prawdopodobnie dwa ekrany. Pierwszy o wielkości na poziomie 12,3 cala zastąpi klasyczne zegary. Drugi o przekątnej 10,25 cala zostanie zlokalizowany na konsoli centralnej.

Na razie Koreańczycy nie chcą zdradzić oficjalnej nazwy Kii Cee`d crossover. Ta zostanie podana do publicznej wiadomości prawdopodobnie latem tego roku. Premiera modelu jest zapowiedziana na jesień i targi motoryzacyjne we Frankfurcie. Sprzedaż na rynku polskim według przewidywań importera powinna wystartować jeszcze w tym roku.