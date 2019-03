Top 10: Premiery targów motoryzacyjnych w Genewie!

Audi Q4 e-Tron

Audi na poważnie zaczyna ekspansję na rynku samochodów elektrycznych i skupia się na... SUV-ach! Auto w chwili obecnej oficjalnie występuje jako model koncepcyjny. Nietrudno jednak spodziewać się, że w niedalekiej przyszłości mogłoby trafić do salonów sprzedaży. Choć Audi Q4 e-Tron rozmiarami nadwozia kwalifikuje się do segmentu kompaktowego, przestronność wnętrza stawia już go o oczko wyżej. To oznacza, że nowy model mógłby wypełnić lukę, która w chwili obecnej występuje między Q3 a Q5. Q4 e-Tron jest napędzany dwoma silnikami elektrycznymi. Przedni oferuje 100 koni mocy. Tylny rozwija 201 koni. Auto przyspiesza do pierwszej setki w 6,3 sekundy, osiąga 180 km/h i powinno pokonać na jednym ładowaniu jakieś 450 kilometrów.

Bugatti La Voiture Noire

Bugatti doskonale wie jak skupić uwagę motoryzacyjnej publiczności i wiedzę tą wykorzystało podczas targów motoryzacyjnych w Genewie. La Voiture Noire bazuje na Chironie, nawiązuje koncepcją do Type 57 SC Atlantic, a d tego wygląda nie jak milion, a miliard dolarów! Technicznie auto nie jest w stanie szokować. Jest napędzane 8-litrowym silnikiem W16 wyposażonym w cztery turbosprężarki o mocy 1500 koni mechanicznych. Stylistycznie można byłoby jednak opowiadać o nim godzinami. To kwintesencja stylu i sportowej awangardy.

Najciekawsze w tym projekcie jest to, że auto rzeczywiście pojawi się na drogach. Nie będzie to jednak produkcja nawet małoseryjna, bowiem sprzedany zostanie (a właściwie został) wyłącznie jeden egzemplarz! Zanim milionerzy zaczną się tłoczyć przed salonami Bugatti, powinni się jednak upewnić że mają nieco zbędnej gotówki. Może nawet więcej niż nieco, bo Bugatti wyceniło ten samochód na 16,5 miliona euro. To daje ponad 71 milionów złotych!

Honda e Prototype

Pamiętacie niewielki, kwadratowy prototyp elektrycznej Hondy sprzed kilku lat? W Genewie projekt powrócił. Teraz jednak otrzymał nadwozie 5-drzwiowe i stanął bliżej wersji produkcyjnej niż kiedykolwiek. e Prototype nie tylko zapowiada elektryfikację gamy japońskiej marki, ale też stanowi cymes stylistyczny. Samochód bardzo mocno nawiązuje do klimatów retro. Zarówno nadwozie, jak i wnętrze kojarzą się z klimatem wyczuwalnym w Civicu z lat siedemdziesiątych. Według deklaracji producenta, mały hatchback na jednym ładowaniu jest w stanie pokonać 200 kilometrów.

Hispano Suiza Carmen

Hispano Suiza powraca i ma dość nietuzinkowy pomysł na samochód. Pełna obłości karoseria Carmen jest inspirowana samochodami sportowymi sprzedawanymi przez firmę w latach trzydziestych XX wieku. Co z napędem? Ten stanowi kwintesencję XXI wieku. Inżynierowie zamontowali przy tylnej osi dwa silniki elektryczne. Te dają w sumie 1005 koni mechanicznych. Moc sprawia, że sprint do pierwszej setki zajmuje mniej niż 3 sekundy. Hispano Suiza zapewnia, że na jednym ładowaniu Carmen będzie w stanie pokonać jakieś 400 kilometrów.