Imagine by Kia - elektryczny SUV pokazany

Targi motoryzacyjne każdego roku są okazją dla producentów do chwalenia się nowymi pomysłami. W Genewie swój koncept postanowiła zaprezentować Kia. Jakie były założenia tego projektu? Koreańczycy chcieli pokazać, że napęd elektryczny nie stanowi żadnego zagrożenia dla funkcjonalności pojazdu. Zeroemisyjny może bowiem oznaczać też praktyczny, przestronny czy ładny.

Bardzo ważnym elementem koncepcji Imagine by Kia jest stylizacja. Oczywiście projektanci nie zapomnieli o charakterystycznych elementach jak chociażby słynny już nos tygrysa. Tym jednak razem jego kształt oparli o wiązkę LED-owych świateł. Skąd ten pomysł? W samochodzie o napędzie konwencjonalnym zazwyczaj o niego opiera się kształt grilla. W elektryku nie ma jednak konieczności stosowania wlotów powietrza w przedniej części nadwozia.

Imagine by Kia - stylizacja to jedno, technologia drugie

Imagine by Kia to też przednie światła inspirowane klimatami retro, dynamiczna sylwetka z dużym prześwitem i wreszcie 22-calowe obręcze aluminiowe o efektownym wzorze. Co z tyłem pojazdu? Na dachu pojawiają się efektowne przetłoczenia w stylu Stingera, podczas gdy LED-owe lampy zdają się być zawieszone w powietrzu.

Ważnym elementem Imagine by Kia jest technologia. Po pierwsze auto korzysta z napędu elektrycznego. Koreańczycy nie zdradzili jednak żadnych szczegółów dotyczących jednostki. Po drugie w kabinie pasażerskiej na konsoli centralnej pojawia się 21 ekranów, które są pochylone w stronę kierowcy. Po trzecie auto otrzymało inteligentne opony marki Continental. Posiadają one zestaw czujników, a dzięki temu pozwalają na dostosowanie ustawień pojazdu do aktualnych warunków drogowych.