Oto odświeżone BMW serii 7

Przód samochodu stylistycznie nawiązuje do Suva Bmw X7, który nie tak dawno miał swoją premierę. Pierwsze co rzuca się w oczy to zupełnie na nowo zaprojektowana ogromna atrapa chłodnicy oraz zwężone przednie ledowe reflektory. Bmw chwali, się że tym zabiegiem stylistycznym limuzyna z wyglądu stała się jeszcze bardziej prestiżowa. Boczna linia praktycznie nie uległa zmianom, względem poprzednika. W tylnej części pojazdu pojawiły się nowe lampy, które delikatnie przemodelowano. Projektanci BMW postanowili dostosować się do panującej mody i dodali cienką ledową listwę łączącą tylne lampy, która pełni funkcję światła stopu. W „siódemce” po liftingu znajdziemy, również na nowo zaprojektowane zderzaki jak również nowe wzory felg i barwy lakieru. Limuzyna dostępna będzie w dwóch wersjach nadwozia, standardowej o długości 5120 mm i przedłużonej oznaczoną literkami (Li) o długości 5260 mm.

BMW 7 FL – silniki

Lifting również objął jednostki napędowe. Nowością jest silnik V8 o pojemności 4.4 lita generujący moc 523 koni mechanicznych i 750 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Według podanych danych technicznych pierwszą setkę osiąga w granicach 4 sekund. Jednostka ta dostępna będzie w odmianie 750i.

Przy okazji liftingu w bmw 7 pojawi się również topowy a zarazem najmocniejszy silnik V12 o pojemności 6.6 lita, którego moc wynosi 585 koni mechanicznych i 850 Nm. Dostępny będzie wyłącznie w wersji M760Li xDrive. Jego osiągi robią wrażenie, przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje mu 3,8 sekundy a prędkość maksymalna wynosi 305 km/h.

Odświeżeniu poddano również wersję hybrydową, która obecnie będzie posiadać rzędową szóstkę, która w połączeniu z silnikiem elektrycznym generować będzie moc 388 koni mechanicznych i 600 Nm. Zasięg w trybie elektrycznym to od 50 do 58 kilometrów. Dostępna będzie w wariantach 745e, 745Lei, 745Le, xDrive.

Bez zmian pozostaje oferta silników diesla. Wszystkie posiadają sześciocylindrowy rzędowy motor o pojemności 3 litrów. Dostępne będą w wersji 730d o mocy 260 koni mechanicznych i 620 Nm, 740d posiadająca 320 koni mechanicznych i 680Nm oraz topowa odmiana 750d generująca 400 koni mechanicznych i 760Nm (posiadająca 4-turbosprężarki).

Według producenta seria 7 po liftingu oferować ma komfort na poziomie wyższym, względem poprzedniej wersji, a to głównie za sprawą nowego adaptacyjnego zawieszenia, które teraz dostępne będzie w standardzie.

Bmw 7 FL - wnętrze

Wnętrze tylko delikatnie odświeżono. Pojawiła się nowa kierownica, posiadająca zmodyfikowany układ przycisków. Nowością jest zestaw elektronicznych zegarów, których ekran ma teraz przekątną 12.3 cali. Zwiększył się również rozmiar centralnego wyświetlacza do 10,25 cali. Multimedialny system rozrywki w tylnej części wnętrza obejmuje teraz możliwość zastosowania dwóch dotykowych ekranów o rozdzielczości Full HD i przekątnej 10 cali. Oprogramowanie zaktualizowano do wersji 7.0.Przy okazji liftingu poprawiono również wyciszenie wnętrza kabiny. Skupiono się tu głównie na zminimalizowaniu hałasu wydobywającego się z okolic słupków B, tylnych szyb oraz nadkoli.

Nowa siódemka do salonów trafi wiosną tego roku. Ceny jeszcze pozostają owiane tajemnicą.