Nowy Ford Mustang Shelby GT500 - najmocniejszy "Muscle Car" na rynku?

Ford Mustang w wersji Shelby GT500 jest maszyną najmocniejszą a zarazem najbardziej bezkompromisową w gamie Forda. Jego rywalami są równie mocne i dzikie „muscle cary” takie jak Dodge Challenger Hellcat czy Chevrolet Camaro ZL1. Ford Performance, projektując ten samochód musiał dołożyć wszelkich starań aby samochód był lepszy od konkurentów i był godny kontynuować legendę zapoczątkowaną przez Carrolla Shelbiego. Na pierwszy rzut oka GT500 wzbudza spory respekt. Ogromny grill wkomponowany w masywny zderzak, dodatkowe nakładki na progi, tylny dyfuzor i spoiler powodują, że samochód wygląda monstrualnie niczym jak po sterydach.

Zobacz również: Nowa Toyota GR Supra zaprezentowana

Ford Mustang Shelby GT500 - silnik

Silnik jaki znalazł się pod maską najmocniejszego Mustanga w historii to doładowana kompresorem widlasta V8 o pojemności 5,2 lita. Moc jaką generuje to monstrum to ponad 700 koni mechanicznych (dokładna moc nie jest jeszcze znana ale możliwe jest, że może dochodzić nawet do 750 km). Moment obrotowy to niewiarygodne 1000Nm. Blok silnika został odpowiednio wzmocniony, tak aby był w stanie wytrzymać ciśnienie generowane przez kompresor, który ma 2,65 litra pojemności. Napęd przekazywany jest na tylną oś za pośrednictwem wału wykonanego z włókna węglowego i 7-biegowej dwusprzęgłowej skrzyni automatycznej Tremec, która oferuje kilka trybów jazdy. Zmiana biegów trwa mniej niż 100 milisekund. Dzięki takiej specyfikacji Mustang GT500 do pierwszej setki jest w stanie rozpędzić się w 3,5 sekundy. Pokonanie 1/4 mili zajmuje mu 11 sekund.

reklama reklama

Ford Mustang Shelby GT500 – hamulce I zawieszenie

Mustang Schelby o tak ogromnej mocy musi mieć odpowiednio przystosowane hamulce, z tego względu zastosowano w nim sześciotłoczkowe zaciski Brembo i tarcze o wymiarze 420 mm. Zawieszenie w najmocniejszym Mustangu również poddano modyfikacji. Aby samochód lepiej się prowadził, zamontowano zmodyfikowane lżejsze sprężyny, aktywne amortyzatory MagneRide i nowy układ wspomagania. Od nowa również ustawiono geometrię zawieszenia.

W standardzie samochód będzie wyposażony w sportowe opony Michelin Pilot Sport 4S. Dodatkowo Dostępne będą do wyboru dwa sportowe pakiety. Pierwszy zawierający regulowane zawieszenie i regulowany tylny spojler. Natomiast drugi, bardziej bezkompromisowy wyróżnia się między innymi 20 calowe koła wykonanymi z włókna węglowego, opony Michelin Pilot Sport Cup 2, karbonowe tylne skrzydło GT4 i dodatkowy splitter. W celu zredukowania wagi samochodu, wersja ta pozbawiona jest tylnej kanapy.

Pomyślano również o fanach "palenia gumy" i samochód będzie można nabyć z systemem line-lock, który ma za zadanie wspomóc kierowcę w tej czynności. GT500 wyposażony będzię również w system luch-control czyli procedurę szybkiego startu.

Ford Mustang Shelby GT500 – wnętrze

We wnętrzu Nowy GT500 otrzymał zegary cyfrowe o przekątnej 12 cali. Systemem Ford pass Connect sterowany będzie za pomocą 8 calowego dotykowego ekranu. Jak przystało na topową odmianę, Mustanga będzie można wyposażyć w sportowe kubełkowe fotele Recaro lub bardziej komfortowe elektrycznie regulowane, wyścigowe pasy, deskę rozdzielczą pokrytą włóknem węglowym, zamszowe obicia drzwi, 12-głośnikowy system audio Bang&Olufsen.

Kiedy Mustang Shelby GT500 trafi do sprzedaży?

Nowy Ford Mustang GT500 do salonów sprzedaży w USA trafi jesienią bieżącego roku. Obecnie niestety nie wiadomo czy Ford wprowadzi GT500do sprzedaży również w Europie.