Nowa Toyota GR Supra zaprezentowana

Supra jest kultowym modelem, wyczekiwanym przez fanów od 2002, gdzie zakończono produkcję jej 4 generacji.Toyota Gr Supra to już 5 generacja tego modelu. GR pochodzi od sportowego departamentu Toyoty Gazoo Racing. Nowa Supra powstała w ścisłej współpracy z BMW, z tego względu można doszukać się wielu podobieństw do modelu Z4.

Wymiary jakie posiada nowe sportowe auto Toyoty to 4379mm długości, 2470mm rozstawu osi. Silnik Suprze umieszczono z przodu i cofnięto go najbardziej jak było to możliwe, dzięki czemu w rezultacie uzyskano idealny rozkład masy 50:50. Natomiast waga pojazdu to 1500kg.

Toyota GR Supra - silnik

Toyota GR Supra 3.0 Performance korzysta ze wspólnej z BMW Z4 platformy i zespołu napędowego. Silnik jaki trafił pod maskę Supry to konstrukcja BMW. Jest to rzędowa turbodoładowana jednostka 6-cylindrowa, o pojemności 3 litrów, generująca moc 340 koni mechanicznych oraz 500Nm maksymalnego momentu obrotowego. Według danych technicznych samochód do pierwszej setki przyspiesza w zaledwie 4.3 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 250km/h ograniczona elektronicznie. Jak przystało na sportowe auto napęd przekazywany jest wyłącznie na tylne koła, za pośrednictwem 8-stopniowej automatycznej skrzyni biegów.

W przyszłości Supra dostępna będzie również z 4 cylindrowym motorem o pojemności 2 litrów, również konstrukcji Bawarczyków. Toyota z takim silnikiem legitymować się będzie mocą 258 koni mechanicznych. Przyspieszenie od 0 do 100km/h w tej wersji silnikowej będzie trwało 5,3 sekundy. Natomiast prędkość maksymalną ograniczono również do 250 km/h.

Wszystkie wersje Supry sprzedawane w Europie będą wyposażone w elektronicznie sterowany mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu

Toyota GR Supra - zawieszenie

Jeśli chodzi o zawieszenie to z przodu zastosowano kolumny MacPersona, a z tyłu zawieszenie 5-wahaczowe. Samochód wyposażono w amortyzatory o zmiennej sile tłumienia (standard dla wersji Performance z silnikiem 3.0 R6). Z przodu opony mają rozmiar 255/35R19,z tyłu są szersze bo 275/35R19. Opony to Michelin Pilot Super Sport. Hamulce z przodu posiadają 4-tłoczkowe zaciski Brembo (standard dla wersji Performance).

Toyota GR Supra - wnętrze

Wnętrze nowej Supry wygląda bardzo podobnie jak w najnowszym BMW Z4. Chodź układ deski rozdzielczej jest nieco inny niż w przypadku Beemki, to większość jej elementów poza zegarami i wylotami z nawiewu, pochodzą od niemieckiego odpowiednika (system multimedialny, ekran, przyciski ii pokrętła, kierownica, drążek zmiany biegów)

Dostępność w Polsce?

Premiera nowej Supry w Europie przewidziano w marcu, podczas salonu samochodowego w Genewie. Niestety na początku do sprzedaży Supra trafi w ograniczonej ilości 900szt, a 90 z nich w ramach specjalnej inauguracyjnej edycji A90. Samochód produkowany będzie od czerwca bieżącego roku w Austriackim Grazu, a pierwsze egzemplarze zostaną dostarczone właścicielom pod koniec lata tego roku.