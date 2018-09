Nowe Volvo V60 Cross Country

Źródło: Volvo

Volvo V60 Cross Country kontynuuje tradycje uterenowionych kombi, którą rozpoczął model V70 Cross Country w 1997 roku. Auto ma prześwit podwozia aż o 75 mm wyższy niż zwykły model V60, a producent zapewnia, że charakterystykę zawieszenia dobrano tak, by samochód radził sobie także na nieutwardzonych drogach. Volvo V60 CC ma także standardowy napęd na cztery koła we wszystkich odmianach silnikowych. Jazdę w lekkim terenie ułatwią także systemy elektroniczne: Hill Descent Control (ułatwiający pokonywanie stromych zjazdów), system kontroli trakcji, Corner Traction i tryb jazdy Off-Road. Uterenowione kombi otrzymało również szereg systemów bezpieczeństwa, w tym m.in. Pilot Assist, który utrzymuje samochód na właściwym pasie, przyspiesza, hamuje i skręca (działa do prędkości 130 km/h).

Początkowo Volvo V60 Cross Country będzie dostępne z silnikiem Diesla D4 AWD o mocy 190 KM. Następnie zadebiutuje wersja benzynowa T5 AWD 250 KM, a później dołączy wersja plug-in hybrid oraz mild hybrid.

reklama reklama

Volvo V60 Cross Country będzie także dostępne w usłudze Care by Volvo. W ramach miesięcznej opłaty użytkownik otrzymuje również ubezpieczenie auta, serwis, opony i szereg dodatkowych usług.