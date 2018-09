Mercedes-Benz EQC: elektryczna propozycja od Mercedesa

Źródło: Mercedes-Benz

Jako pierwszy model Mercedes-Benz oferowany pod marką produktów i techniki EQ, model EQC korzysta z całkiem nowego układu napędowego z dwiema kompaktowymi jednostkami elektrycznymi, po jednej przy każdej z osi. Aby ograniczyć zużycie energii, a jednocześnie zwiększyć dynamikę, silniki elektryczne mają odmienną konfigurację: przedni został zoptymalizowany pod kątem uzyskania maksymalnej efektywności w niskim i średnim zakresie obciążenia, podczas gdy tylny decyduje o dynamicznych własnościach napędu. Wspólnie jednostki generują moc 408 KM oraz 765 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Na przyspieszenie od 0 do 100 km/h Mercedes-Benz EQC potrzebuje 5,1 s, a jego prędkość maksymalna to ograniczone elektronicznie 180 km/h. Warto dodać, że auto waży aż 2425 kg.

Energię do zasilania silników magazynuje litowo-jonowy akumulator o pojemności 80 kWh (NEDC). Producent deklaruje, że auto na jednym pełnym ładowaniu przejedzie do 450 km. System ECO Assist zapewnia z kolei wszechstronne wsparcie w przewidującym stylu jazdy: m.in. informuje, kiedy warto zdjąć nogę z pedału przyspieszenia – np. dlatego, że pojazd zbliża się do strefy objętej ograniczeniem prędkości, a dodatkowo oferuje funkcje takie jak żeglowanie oraz specjalna strategia rekuperacji. Uwzględnia przy tym dane z układu nawigacji, systemu rozpoznawania znaków drogowych oraz inteligentnych systemów wspomagających (radar i kamera stereoskopowa).

reklama reklama

Standardowo EQC wyposażony jest w chłodzoną cieczą ładowarkę pokładową (OBC) o mocy 7,4 kW, odpowiednią do ładowania z domowego gniazdka lub na publicznych stacjach ładowania. Ładowanie przy pomocy ładowarki Mercedes-Benz Wallbox może być trzykrotnie szybsze niż z domowego gniazda. Jeszcze szybsze jest ładowanie prądem stałym (DC; standard w EQC), np. za pomocą złącza CSS (Combined Charging Systems) w Europie i USA, CHAdeMO w Japonii lub GB/T w Chinach. Zależnie od SoC (stanu naładowania) EQC może być „tankowany” na stacji o maksymalnej mocy 110 kW. Z poziomu 10 do 80% energii (SoC) akumulator można naładować w ciągu 40 min (dane wstępne).

Źródło: Mercedes-Benz

Mercedes EQC został wyposażony w najnowszą generacje systemów wspomagających Mercedes-Benz. Pakiet wspomagania bezpieczeństwa jazdy obejmuje nowe funkcje, takie jak regulacja prędkości podczas zbliżania się do zatoru drogowego - gdy samochód wykryje korek na drodze, układ Active Distance Assist DISTRONIC na wszelki wypadek zmniejszy prędkość do około 100 km/h. W przypadku zatoru na autostradzie system utrzymania pasa ruchu kieruje auto w kierunku krawędzi pasa, by zostawić przestrzeń dla pojazdów służb ratowniczych.

Równocześnie EQC spełnia najwyższe wymogi w zakresie pasywnego bezpieczeństwa: poza standardowym, szeroko zakrojonym programem testów zderzeniowych Mercedes-Benz wprowadził dodatkowe, wyjątkowo rygorystyczne standardy dla akumulatora i wszystkich komponentów przewodzących prąd. Konstrukcja EQC została dostosowana do specyficznych wymagań napędu elektrycznego i skonfigurowana tak, aby uzyskać wysoki poziom bezpieczeństwa. Przykład: elementy napędu zlokalizowane w przedniej części pojazdu „otacza” nowa rama pomocnicza, podparta w zwyczajowych punktach mocowania.

Podstawą bezpiecznej konstrukcji jest umieszczenie wysokonapięciowego akumulatora w podłodze pojazdu. Zabudowano go w ramie zdolnej pochłaniać energię w czasie zderzenia. Pomiędzy ramą a akumulatorem umieszczono elementy deformacyjne, które absorbują dodatkowe siły występujące w przypadku poważnego uderzenia w bok pojazdu. W przedniej części akumulatora zamontowano płytę ochronną, która jest w stanie zapobiec uszkodzeniom obcymi przedmiotami. Mercedes opracował wielostopniową koncepcję ochrony na wypadek zderzenia. Jeśli dojdzie do kolizji, układ wysokonapięciowy jest automatycznie odłączany, w sposób odwracalny lub nie, zależnie od siły uderzenia i stopnia uszkodzeń. Istnieją również punkty odcięcia, które pozwalają ręcznie odłączyć układ wysokonapięciowy pracownikom służb ratowniczych.

Model EQC będzie wytwarzany w zakładach Mercedes-Benz w Bremie. Obecnie trwają tam intensywne przygotowania do rozpoczęcia jego seryjnej produkcji, zaplanowanego na 2019 r. Równocześnie w rozbudowanych zakładach w Kamenz nieopodal Drezna ma zostać uruchomiona produkcja naszych własnych akumulatorów do EQC. Poza fabryką w Bremie przygotowania do produkcji EQC na lokalny rynek Państwa Środka trwają w chińsko-niemieckiej spółce joint venture Beijing Benz Automotive Co. Ltd. (BBAC).