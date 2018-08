Skoda Fabia po faceliftingu - cena w Polsce

Skoda Fabia Źródło: Skoda

Fabia to bestseller Skody. Według zestawienia Samar z 2017 roku mała Skoda była najlepiej sprzedającym się samochodem na polskim rynku – sprzedano 19 047 sztuk. Fabia wyprzedziła w zestawieniu m.in. swoją większą siostrę Octavię (18 856), Opla Astrę (15 943) i Volkswagena Golfa (13 299). Sama Skoda uplasowała się na pozycji lidera, sprzedając w zeszłym roku 62 030 samochodów, czyli o 18,61 % więcej niż w 2016. Mając na uwadze tak dobre wyniki sprzedaży, przeprowadzony w tym roku musiał być bardzo przemyślany. Co nowego oferuje Skoda Fabia po liftingu?

Skoda Fabia FL 2018 – co nowego?

Już na pierwszy rzut oka widać, że lifting był delikatny. Zmieniono przedni grill, reflektory z przodu a światła LED do jazdy dziennej są teraz w standardzie. Z tyłu analogicznie zmieniono lampy oraz przeprojektowano zderzak. Nową Fabię można rozpoznać po nowych dostępnych lakierach nadwozia i felgach (teraz dostępne w rozmiarze nawet 18-cali). Czesi również we wnętrzu wykazali się ostrożnością. Fabię po zmianach najłatwiej poznać po nowych zegarach, innych ozdobnych panelach deski rozdzielczej oraz najnowszym, 6,5 calowym ekranie systemu multimedialnego oferującego współpracę z najnowszymi smartfonami i połączenie online. Skoda deklaruje, że we wnętrzu poprawiono spasowanie elementów i materiały. We wnętrzu, wzorem droższych modeli, pojawiły się elementy pakietu Simply Clever, jak oferowana w wersji kombi wyjmowana latarka z bagażnika albo podświetlenie schowka w tunelu środkowym. Nie zapomniano o pasażerach podróżujących na tylnej kanapie, oferując im uchwyty na tablety i dwa porty USB. Pojawiła się również opcja dokupienia świateł mijania LED z automatycznym przełączaniem na drogowe oraz przydatny w mieście system Rear Traffic Alert (1600 zł), wykrywający samochody podczas cofania.

Skoda Fabia Źródło: Skoda

Skoda Fabia po faceliftingu – silniki i wyposażenie

Skoda z powodu niskiej popularności tego wariantu silnikowego i zbliżających się nowych norm spalin wycofuje silnik wysokoprężny z Fabii. W poprzednim modelu oferowano diesla 1.4 TDI o mocach 90 i 105 KM, łączonego z 7-biegową skrzynią DSG. Obecna gama silnikowa na razie składa się z dwóch jednostek benzynowych: wolnossącego 1.0 MPI (75 KM) z 5-biegową skrzynią biegów i turbodoładowanego 1.0 TSI (95 oraz 110 KM) z 6-biegową skrzynią biegów. Mocniejsza odmiana 1.0 TSI będzie opcjonalnie łączona z 7-biegowym „automatem” DSG za 4900 zł. Warto dodać, że do nowej Skody Fabii z silnikiem 1.0 MPI można zamówić instalację LPG Landi Renzo za 1750 zł. (Polecamy dopłacić jeszcze 200 zł, żeby wlew gazu przeniesiono pod pokrywę wlewu paliwa – taka opcja wygląda o wiele estetyczniej od czarnego wlewu w tylnym zderzaku).