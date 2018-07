Nadchodzi nowy Jeep Wrangler - jaki będzie?

Niekwestionowany mistrz jazdy terenowej, nowy Jeep® Wrangler oferuje najlepsze właściwości terenowe w dotychczasowej historii oraz zapewnia najwyższy poziom komfortu i prowadzenia podczas codziennego użytkowania. Oferuje dwa systemy napędu 4x4, aktywowane na żądanie systemy Command-Trac i Rock-Trac, nowej generacji osie Dana, elektroniczne blokady przedniej i tylnej osi Tru-Lock, mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu Trac-Lok oraz elektroniczne rozłączany przedni stabilizator poprzeczny.

Nowoczesny design, w którym zachowano wszystkie autentyczne akcenty stylistyczne kultowego Wranglera, z kilkoma nowymi najlepszymi kombinacjami zapewniającymi większe poczucie wolności podczas jazdy z otwartą przestrzenią nad głową.W Europie, oferta obejmuje dwa nowe silniki - 2,2-litrowy turbo diesel MultiJet II i 2,0-litrowy silnik benzynowy z turbodoładowaniem współpracujące z nową ośmiostopniową, automatyczną skrzynię biegów i funkcję Stop-Start (ESS).

reklama reklama

Zaawansowane technologicznie wyposażenie oferuje nowe reflektory LED i lampy tylne, nowy system UconnectTM z aplikacją Apple CarPlay, Android Auto oraz szeroki wybór ekranów dotykowych o przekątnej 5”, 7” lub 8,4” z funkcją „pinch-and-zoom". Liczne systemy bezpieczeństwa czynnego i biernego, w tym system monitorowania martwego pola z systemem ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu, kamera cofania ParkView z dynamicznymi liniami siatki, elektroniczna kontrola stabilności (ESC) z systemem ERM przeciwdziałający przewróceniu się pojazdu i czterema poduszkami powietrznymi w standardzie. Dostępny w Salonach sprzedaży Jeepa w rejonie w Europie od września br. w wersjach wyposażenia Sport, Sahara i Rubicon w konfiguracji 2-drzwiowej lub 4-drzwiowej. Modele Sahara mogą być wyposażone w ekskluzywny pakiet Overland.

Wierny tradycji

Niekwestionowany mistrz jazdy terenowej oraz wyjątkowy samochód do codziennej jazdy miejskiej, nowa generacja kultowego Jeepa Wranglera oferuje doskonały poziom komfortu oraz lepszą dynamikę jazdy. Nowy Jeep Wrangler jest jedynym w swoim rodzaju autem gotowym do zapisania nowego, bezprecedensowego rozdziału w legendarnej historii marki Jeep, której korzenie sięgają 1941 roku. Właśnie w tym celu kultowy Jeep Wrangler został całkowicie odnowiony, jednocześnie pozostając wiernym swej tradycji i zachowując legendarne zdolności do jazdy terenowej, prawdziwą stylizację Jeepa oraz zaawansowane funkcje technologiczne.

W wyniku tych działań powstał najbardziej „uzdolniony” w dotychczasowej historii Wrangler, dzięki niezrównanemu wyposażeniu technicznemu, w zależności od wersji wyposażenia, obejmującemu dwa zaawansowane systemy napędu 4x4, aktywowane na żądanie systemy Command-Trac i Rock-Trac wraz z elektroniczną blokadą przedniej i tylnej osi Tru-Lock, mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu Trac-Lok oraz elektronicznie rozłączanym przednim stabilizatorem poprzecznym.

Nowy Jeep Wrangler radzi sobie doskonale, zarówno na najtrudniejszych bezdrożach, jak i na najbardziej ekskluzywnych ulicach miast, oferując nowoczesny design, który pozostaje wierny swemu oryginałowi, jednocześnie łącząc w sobie większe poczucie wolności podczas jazdy z otwartą przestrzenią nad głową oraz zaawansowane funkcje technologiczne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i utrzymywanie łączności.

Jeep Wrangler czwartej generacji oferuje trzy różne poziomy wyposażenia: Sport, Sahara i Rubicon, wszystkie dostępne w konfiguracji 2-drzwiowej lub 4-drzwiowej, a także całkiem nowy pakiet Overland, wyłącznie do wersji Sahara, zapewniający bardziej ekskluzywnywygląd.

W Europie sprzedaż nowego Jeepa Wranglera rozpocznie się we wrześniu.

Ulepszone legendarne zdolności Jeep® 4x4 do jazdy, dokąd chcesz.

Jeep Wrangler, zaprojektowany, by pokonywać szlaki terenowe stanowiące największe wyzwania, to wynik ponad siedemdziesięciu pięciu lat pozycji lidera w opracowywaniu układów napędu 4x4. Dostępny z dwoma systemami napędu 4x4: Command-Trac - w wersjach Sport i Sahara oraz Rock-Trac - w standardzie w wersji Rubicon, to najmocniejszy model o najwyższych właściwościach terenowych. Oba układy posiadają nową 2-biegową skrzynię rozdzielczą Selec-Trac typu „full-time”, która w sposób ciągły monitoruje i zarządza momentem obrotowym przesyłanym na przednie i tylne koła.

Układ napędu na cztery koła Command-Trac obejmuje 2-biegową skrzynię rozdzielczą o przełożeniu reduktora 2,72:1 oraz przednimi i tylnymi osiami Dana nowej generacji z przełożeniem 3,45 dla wersji z silnikiem benzynowym i 3,73 dla wersji z silnikiem Diesla. System napędu 4x4 Command-Trac® oferuje 4 tryby pracy (plus tryb Neutral):

2H (Two-Wheel Drive High Range) - napęd na tylne koła, do jazdy po drogach utwardzonych;

4H AUTO (Full-Time Active On-Demand High Drive) - napęd Full-Time na cztery koła do jazdy w terenie lub na drogach utwardzonych;

4H Part-Time (Part-Time Four-Wheel Drive High Range) - napęd Part-Time na cztery koła do jazdy w terenie lub poza drogami utwardzonymi;

N (Neutral) - odłączenie napędu w skrzyni rozdzielczej;

4L (Four-Wheel Drive LowRange) - napęd na cztery koła z przełożeniem redukcyjnym, do jazdy w terenie.

Nowy Wrangler wyposażony jest w technologię „shift on the fly” (przełączanie podczas jazdy pracy), umożliwiającą zmianę napędu z 2WD na 4WD przy prędkości do 72km/h. W normalnych warunkach jazdy, system Command-Trac pracuje w trybie 2WD, przekazując 100% mocy na koła tylne.

Przesuwając dźwignię w pozycję 4WD High, kierowca może przełączyć się w tryb jazdy z napędem na cztery koła, idealny podczas jazdy po śliskich nawierzchniach, takich jak piasek, błoto, śnieg lub lód. Tryb pracy 4H można wybrać zarówno w nowym trybie Auto - idealnym do bezpiecznego i komfortowego użytkowania w każdych warunkach jazdy, dzięki ciągłemu monitorowaniu i sterowaniu momentem obrotowym i automatycznemu włączaniu i wyłączaniu napędu 4WD w celu utrzymania trakcji – jak i w trybie 4H Part Time zapewniającym zawsze równomierne rozłożenie momentu obrotowego między przednią a tylną osią. Aby sprostać ekstremalnym wyzwaniom i wymagającym szlakom terenowym, kierowcy mogą używać trybu 4WD Low z przełożeniem redukcyjnym 2,72:1, które zwielokrotnia moment obrotowy silnika. Dostępny tylny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu Trac-Lok zapewnia dodatkowy moment obrotowy i przyczepność podczas śliskich, trudnych warunków, takich jak jazda po piasku, żwirze, śniegu lub lodzie.

WersjęJeep WranglerRubicon cechują jeszcze lepsze właściwości terenowe. Rubicon jest wyposażony w system napędu 4x4 Rock-Trac z 2-biegową skrzynię rozdzielczą o przełożeniu reduktora 4,0:1,przednie i tylne osie Dana 44 nowej generacji przeznaczone do pracy w ciężkich warunkach oraz elektroniczne blokady przedniej i tylnej osi Tru-Lok, by móc pokonywać najbardziej ekstremalne szlaki terenowe.

Standardowe wyposażenie obejmuje również wartość przełożenia przedniej i tylnej osi wynoszącą 4,10 dla wersji benzynowych i 3,73 dla wersji z silnikiem wysokoprężnym, elektroniczną blokadę przedniej i tylnej osi Tru-Lok umożliwiającą pokonywanie nawet najbardziej ekstremalnych tras.

WersjaRubicon oferują również elektroniczne rozłączany przedni stabilizator poprzeczny pozwalający zwiększyć artykulację osi w najcięższych sytuacjach przeprawowych. System ten pozwala kierowcom na rozłączanie przedniego stabilizatora w celu zapewnienia dodatkowego skoku kół do przemierzania najtrudniejszych szlaków. Wersje benzynowe Wranglera Rubicon mają maksymalny i ulepszony współczynnik pełzania 77,2:1, w przypadku wersji z silnikiem Diesla wynoszący 70,3:1 - oba te rozwiązania ułatwiają pokonywanie wszelkich przeszkód na szlaku.

Każdy Wrangler otrzymuje odznakę „TrailRated" świadczącą o jego legendarnych zdolnościach 4x4. Odznaka „TrailRated” na samochodach Jeep 4x4 oznacza, że zaliczyły one szereg wymagających testów sprawdzających ich możliwości w terenie w zakresie: TRAKCJI, BRODZENIA, ZWROTNOŚCI, ARTYKULACJI ZAWIESZENIA oraz PRZEŚWITU.

W nowym Jeepie Wranglerze odznaka TrailRated obejmuje następujące funkcje: