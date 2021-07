Zmiany w karach dla kierowców 2021. Co szykuje rząd?

Zmiany w karach dla kierowców 2021 to szeroki blok zmian w systemie karania prowadzących przedstawiony przez rząd. Co zakłada projekt zmian?

Ostrzejsze kary dla kierowców. Nowy pomysł rządu

Od lat bardzo dużo mówi się o tym, że system kar dla kierowców w Polsce jest zbyt... łagodny. Z drugiej strony pojawiają się argumenty mówiące o tym, że dużo ważniejsze od restrykcji są umiejętności. A tych na drogach nad Wisłą się nie promuje. I gdzie prawda by nie leżała (a staraliśmy się ją już kiedyś ustalić: Szalek vs Czajkowski: „Czy prędkość zabija?” [PODCAST]), rząd postanowił działać. I przygotował cały zestaw nowych kar dla kierowców w Polsce. Co zakładają propozycje?

Lista zmian w karach dla kierowców proponowanych przez rząd:

Mandaty do 5 tys. zł za przekroczenie prędkości. Ogólna wysokość kar wzrośnie nawet do 30 tys. zł.

Sprawdź więcej: Mandaty do 5 tys. zł, czyli rząd ma nowy system kar dla kierowców

Podczas jednej kontroli drogowej kierowca otrzyma nawet 15 punktów karnych. Do tego punkty karne będą się kasować po dwóch latach, a nie roku.

Sprawdź więcej: Punkty karne kasowane po 2 latach. Nowy pomysł rządu

Gdy pijany kierowca spowoduje wypadek, w którym ktoś zginie, rodzina ofiary automatycznie w ramach procesu karnego otrzyma rentę - bez wniosku prokuratora, to będzie element kary.

Sprawdź więcej: Nowe kary dla pijanych kierowców 2021

Wysokość płaconej przez kierowcę składki OC zostanie powiązana z ilością posiadanych punktów karnych.

Sprawdź więcej: Wysokość składki OC, punkty karne. Nowy pomysł rządu