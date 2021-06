Sprzedaż części używanych na oku fiskusa. Ruszają kontrole.

Sprzedaż części używanych na celowniku skarbówki. Powód? Wielu sprzedawców albo nie zarejestrowało nawet firmy, albo zaniża dochody ze sprzedaży.

Sprzedaż części używanych - to sektor podatkowo ryzykowny!

Wakacje w tym roku będą ciężkim okresem dla... sprzedawców części używanych do samochodów osobowych. Powód? Na celownik wzięła ich Krajowa Administracja Skarbowa. Blisko 140 urzędników będzie kontrolować między czerwcem a październikiem osoby, które w internecie handlują częściami do samochodów. Analizy wykazały bowiem, że ten sektor dość często podlega nadużyciom podatkowym. Co ciekawe, KAS zapowiada kontrole nie tylko podmiotów zarejestrowanych - w celu sprawdzenia czy są prawidłowo zarejestrowane w ewidencji VAT czy nie zaniżają dochodów. Urzędnicy odwiedzą też osoby prywatne, które firmy nie zarejestrowały!

Sprzedaż części i internet

Reklama

Kontrole rynku auto części używanych w sieci mają jeszcze jeden cel. Chodzi o wykrycie przypadków, w których sprzedawane elementy pochodzą z nielegalnego źródła, a w tym z przestępstwa. Skąd pomysł KAS na kontrolę tego sektora? Analizy urzędników nie pozostawiają żadnych złudzeń. Internet daje poczucie anonimowości, a to prowadzi do powstania prostego mechanizmu. Rosnąca sprzedaż auto części w sieci prowadzi do coraz większych uszczupleń podatkowych.

Teoretycznie w ww. kwestii na rynku można wyróżnić dwie sytuacje. Pierwsza to handel używanymi częściami bez jakichkolwiek rachunków, paragonów i faktur. Druga sytuacja to taka, gdy zorganizowane grupy próbują legalizować towar przez pozorne działania. Dla przykładu, rejestrują kilka firm, z reguły na tzw. słupy. Następnie wystawiają z nich do legalnych podmiotów faktury za sprzedaż danych części, a te wprowadzają do ewidencji towar jako w pełni legalny - komentuje Maciej Kamiński, ekspert rynku motoryzacyjnego, prezes zarządu HELPER CPP.

Pierwsze działania za urzędnikami

Urzędnicy skarbowi przeprowadzili już próbne działania. Te dotyczyły województw kujawsko-pomorskiego i opolskiego oraz 7 podmiotów. Skutek? W każdym z przypadków wykazane zostały nieprawidłowości w wyliczaniu dochodu czy podatku VAT. Jak skończą się te kontrole? KAS prowadzi jeszcze czynności - nie może zatem poinformować o planowanych krokach prawnych w stosunku do tych przedsiębiorców.

Sprzedaż części używanych. A co z VAT-em?

No dobrze, ale jak KAS będzie wybierać podmioty do kontroli? Urzędnicy wyznaczyli sobie podstawowe kryterium - sprawdzane będą firmy i osoby, które prowadzą w internecie sprzedaż o charakterze ciągłym, zorganizowanym i w celu zarobkowym. Dane o ciągłości działalności będą prawdopodobnie wynikiem analizy danych pozyskanych z platform sprzedażowych. Firmy będą kontrolowane pod kątem prawidłowości obliczania dochodu, obecności w rejestrze płatników VAT oraz naliczania podatku VAT od sprzedawanych towarów.

Sprzedaż części używanych a osoby prywatne

Przypadku osób prywatnych będą z kolei sprawdzane pod kątem tego, czy powinny one prowadzić sprzedaż w ramach działalności gospodarczej. Poza tym urzędnicy będą przyglądać się ich działalności pod kątem ewentualnych procederów przestępczych polegających na sprzedaży używanych części samochodowych pochodzących z kradzieży.

Źródło: Materiały MondayNews