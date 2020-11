mPrawo Jazdy już za chwilę. Czemu warto je wybrać?

Z pobraniem mObywatela nie trzeba czekać do 5 grudnia - czyli uruchomienia mPrawa Jazdy. Już dziś bardzo się przyda. Oto tylko kilka powodów, dla których zawsze warto mieć tę aplikację pod ręką, czyli w swoim telefonie.

mTożsamość - co daje?

Pierwszy powód to mTożsamość, czyli odzwierciedlenie danych z dowodu osobistego. Dzięki profilowi zaufanemu (jest potrzebny do zalogowania się do aplikacji) mTożsamość korzysta z danych z Rejestru Dowodów Osobistych. Po uruchomieniu aplikacji znajdziecie tam wszystkie te informacje, które macie w dowodzie, nawet swoje zdjęcie.





- Możemy z niej korzystać wszędzie tam, gdzie nie jesteśmy wprost zobowiązani do okazania dowodu osobistego lub paszportu, np. podczas kontroli biletów w pociągu lub przy odbiorze przesyłki poleconej na poczcie – przypomina Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Powód numer dwa to... mPojazd

Drugi powód to mPojazd, czyli odzwierciedlenie danych z dowodu rejestracyjnego, polisy OC i karty pojazdu.

- Z tego rozwiązania mogą korzystać właściciele i współwłaściciele pojazdów. A więc wszyscy ci, którzy są zarejestrowani w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) jako posiadacze samochodów, motorów, skuterów, itd. – mówi minister Marek Zagórski.

Usługa pokazuje informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu OC pojazdu – w tym nazwę ubezpieczenia, serię i numer polisy, okres ubezpieczenia oraz jego wariant. Mało tego, jeśli nie pamiętacie o terminach ważności posiadanego ubezpieczenia lub zbliżającego się przeglądu pojazdu – aplikacja na 30 dni przed terminem wygaśnięcia OC lub przed końcem ważności badania wyświetli Wam komunikat z przypomnieniem. W mPojeździe znajdziecie także dane pojazdu: markę i model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN, termin badania technicznego.

eRecepta, a także mLegitymacja

To nie wszystko, co czeka na Was w tym wirtualnym portfelu, bo tak nazywamy mObywatela. Znajdziecie tam także eRecepty! Dzięki nim będąc w aptece, wystarczy tylko wybrać w telefonie, którą e-receptę chcecie zrealizować i pokazać farmaceucie ekran telefonu z wyświetlonym kodem QR. Jeśli nie chcecie pokazywać ekranu telefonu, możecie podać numer PESEL (swój lub osoby, na którą recepta jest wystawiona) oraz kod spod e-recepty. Gotowe, recepta zrealizowana!

To nadal nie wszystko, co włożyliśmy do mObywatela. Nieco młodsi użytkownicy znajdą tam także mLegitymację szkolną i mLegitymację studencką. To tak samo ważne dokumenty jak tradycyjne legitymacje – upoważniają do zniżkowych przejazdów, wejść do kin, czy teatrów. Jeśli dana szkoła lub uczelnia, chce aby jej uczniowie lub studenci mogli korzystać z mLegitymacji, wystarczy, że się do nas zgłosi, wypełniając prosty formularz (formularz dla szkół, formularz dla uczelni). Ważne – z wydawaniem mLegitymacji nie wiążą się żadne koszty. Uczelnie i szkoły nie muszą kupować nowego sprzętu, czy oprogramowania.