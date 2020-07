Hulajnoga elektryczna na chodniku - kiedy pojawią się przepisy?

Żeby przekonać się o tym jak popularne są elektryczne hulajnogi, wystarczy przejść się przez centrum dużego miasta. Czy to źle? Bez wątpienia nie. W końcu to ciekawa i ekologiczna forma transportu. Problem z tymi pojazdami jest jednak taki, że nie są uregulowane prawnie. W efekcie hulajnoga w ruchu jest traktowana jak... pieszy. Skutek? Użytkownicy hulajnóg poruszają się głównie po chodnikach. A to zagraża bezpieczeństwu chodzących po nich ludzi i powoduje zasadniczą wątpliwość w przypadku sytuacji, w których hulajnoga potrąci pieszego.

Hulajnoga elektryczna na chodniku - miały być zmiany, a…

Sprawą już w maju 2019 roku zajął się RPO Adam Bodnar. Skierował do resortu infrastruktury pismo z pytaniem o działania mające na celu uregulowanie kwestii prawnych związanych z użytkowaniem pojazdów takich jak hulajnogi elektryczne. W odpowiedzi dowiedział się, że już w lipcu 2019 roku opracowany zostanie projektu ustawy. Ten miał wprowadzić do Prawa o ruchu drogowym i ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych pojęcie urządzenie transportu osobistego. To stanowiłoby punkt wyjścia dla określenia zasad poruszania się tego typu pojazdów.





Prace nad projektem zostały porzucone w listopadzie 2019 roku. A to oznacza że sytuacja nie poprawiła się w żaden sposób. RPO postanowił zatem wrócić do resortu z kolejnym pytaniem. Tym razem próbuje się dowiedzieć czy Ministerstwo Infrastruktury planuje zakończyć w tym roku prace legislacyjne nad uregulowaniem zasad korzystania z elektrycznych hulajnóg.