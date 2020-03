Nie będzie kar za opóźnienie w rejestracji pojazdu

Ogłoszenie stanu zagrożenia epidemiologicznego w kraju oznacza m.in. utrudniony dostęp do urzędów miasta - sale obsługi w większości przypadków są zamknięte. A skoro kierowca nie może pojawić się np. w wydziale komunikacji, ma ograniczoną możliwość złożenia wniosku o rejestrację pojazdu sprowadzonego z krajów UE albo zgłoszenia zbycia lub nabycia auta zarejestrowanego w kraju. Czy to z automatu naraża go na karę w wysokości 1000 złotych? Na szczęście nie. Bo fakt wystąpienia pojęcia siły wyższej sprawia, że karanie z tytułu naruszenia art. 140 mb Prawa o ruchu drogowym zostaje czasowo wyłączone po 11 marca 2020 roku.

Czy istnieje możliwość załatwienia spraw związanych z rejestracją mimo wszystko? Oczywiście. Wszystkie opcje są jednak dostępne na odległość. Zgłoszenie da się wysłać listownie, ewentualnie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (przy czym oryginały dokumentów i tak trzeba wysłać do urzędu listownie). Co np. w sytuacji, w której prowadzący chce odebrać twardy dowód rejestracyjny? Powinien listownie przesłać do urzędu pozwolenie czasowe. Decyzje o rejestracji pojazdów, wraz z dowodami rejestracyjnymi, wysyłane będą za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres.

