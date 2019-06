Jazda na suwak i korytarz życia - nowe przepisy już niedługo

Rząd postanowił zająć się rozwiązaniami, które mogą zredukować korki na drogach. Właśnie dlatego Rada Ministrów będzie procedować nad przepisami dotyczącymi tzw. jazdy na suwak. Co może się zmienić? Kierowcy poruszający pasem, na którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy, zostaną zobowiązani do wpuszczania tych pojazdów, które zatrzymały się lub zwolniły przed zwężeniem. Kwestia ta jest kluczowa i dotyczy nie tylko kultury drogowej. Jazda na suwak to też sposób na mniejszą emisję szkodliwych związków w miasta i redukcję korków. Zdaniem legislatorów obowiązek może o 50 proc. ograniczyć zatory drogowe w miastach i na autostradach.

Jazda na suwak to nie koniec. Druga kwestia dotyczy korytarza życia!

Jazda na suwak nie wyczerpuje jednak wszystkich zmian, nad którymi pracuje obecnie rząd. Rada Ministrów zajmuje się też przepisami dotyczącymi korytarzy życia. Tak, funkcjonują obecnie zapisy zobowiązujące kierowców do ułatwienia przejazdu pojazdom uprzywilejowanym. Obowiązek stworzenia korytarza życia nie jest jednak sformułowany wprost. Po nowelizacji będzie dotyczyć dróg szybkiego ruchu. Poza tym da służbom możliwość korzystania z pobocza i pasa rozdzielającego.

W świetle nowych przepisów konieczna stanie się jeszcze jedna zmiana - dotycząca taryfikatora mandatów. Żeby wymogi dotyczące jazdy na suwak i korytarza życia były respektowane, powinny zostać obwarowane solidnymi karami. Kiedy można się spodziewać zmian? Rada Ministrów planuje przyjęcie stosownych zapisów prawnych w trzecim kwartale roku 2019. To oznaczałoby, że wejście w życie przepisów mogłoby się stać faktem już na przełomie roku 2019 i 2020.