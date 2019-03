Akcja SMOG powraca. Kolejne kontrole w marcu

Dbanie o emisję szkodliwych związków do atmosfery to jedno z ważniejszych zadań, które należy wykonać na drodze do poprawy jakości powietrza. O ile w przypadku samochodów nowych konieczne są restrykcyjne regulacje prawne, o tyle w przypadku pojazdów używanych sytuacja staje się nieco trudniejsza. Auta można tak naprawdę eliminować z ruchu głównie na mocy przeglądów okresowych. Te okazują się jednak badaniem niewystarczająco przesiewowym.

Dlatego do dbania o spełnianie wymogów emisyjnych przez samochody postanowiła się włączyć Policja. Akcja SMOG po raz pierwszy wystartowała na drogach w roku 2018. W roku 2019 będzie jednak kontynuowana. Dzień badania przesiewowego pojazdów był już zorganizowany w styczniu. Policjanci sprawdzający stan aut pojawili się na drogach po raz kolejny 7 marca i już odebrane zostały pierwsze dowody rejestracyjne.

Akcja SMOG 2018: 5,6 tys. zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

Akcja SMOG wystartowała w roku 2018. W jej ramach w całej Polsce organizowane były kontrole przesiewowe. Policjanci zatrzymywali wybrane pojazdy, a następnie badali ich stan techniczny i emisję szkodliwych związków do atmosfery. Wyniki nie prezentowały się optymistycznie. Kontrolę przeszło 259 tysięcy pojazdów. Dla prawie 5,6 tysiąca z nich zakończyły się one odebraniem dowodu rejestracyjnego. W ponad połowie z nich powodem do zatrzymania dokumentu stało się przekroczenie wymogów emisyjnych.