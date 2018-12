Świąteczne podróże - jak sprawdzić stan techniczny autobusu?

Bezpieczna podróż na Święta

Święta Bożego Narodzenia to czas powrotów do rodzinnego domu, odwiedzin przyjaciół czy wyjazdów na zimowy wypoczynek. To zatem czas wzmożonych podróży. Pamiętajcie: po pierwsze bezpieczeństwo. Jeśli podróżujesz autobusem – upewnij się, że jest sprawny. Jak? Przez Internet.

Grudzień to trudniejsze warunki na drogach, nie tylko z uwagi na pogodę, ale i duży ruch. Autobus, czy autokar to wciąż bardzo popularne środki transportu. Tym, którzy z nich korzystają polecamy e-usługę „Bezpieczny autobus”. Dzięki niej od ręki sprawdzicie, czy Wasz środek lokomocji jest odpowiednio przygotowany do ruszenia w trasę.

Sprawdź online

Podstawową kwestią jest sprawdzenie stanu technicznego pojazdu, na który składa się wiele parametrów. Często nie zdajemy sobie sprawy z ich znaczenia. Jeszcze częściej – z tego, że możemy je sprawdzić za pomocą kilku kliknięć.

Aby to zrobić wystarczy wejść na stronę www.bezpiecznyautobus.gov.pl i wpisać numer rejestracyjny autobusu lub autokaru, którym mamy pokonać trasę.

- Dzięki tej e-usłudze każdy może się upewnić, czy autobus - którym podróżuje - jest w pełni sprawny, a tym samym bezpieczny. Wystarczy kilka minut, aby zadbać o siebie i swoich bliskich. Zachęcam do korzystania z tej możliwości nie tylko w okresie świątecznych podróży, ale i przez cały rok - mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Szybko i wygodnie

Dzięki bezpłatnej e-usłudze bezpiecznyautobus.gov.pl, sprawdzicie:

czy autokar ma ważne obowiązkowe badanie techniczne,

czy autokar ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC,

czy nie jest wyrejestrowany lub kradziony,

dane techniczne autobusu, np. liczbę miejsc,

stany licznika z badań technicznych (informacje o stanie licznika są gromadzone w bazie od 2014 roku).

Ministerstwo Cyfryzacji

