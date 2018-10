Kierowcy aut będą mogli jeździć trójkołowymi motocyklami

Możliwość prowadzenia trzykołowych motocykli dla osób posiadających prawo jazdy kat. B od minimum trzech lat - takie ułatwienie dla kierowców to efekt poparcia projektu nowelizacji Ustawy o kierujących pojazdami przez polityków. Co ciekawe, posłowie byli wyjątkowo zgodni co do tego pomysłu - projekt poparły wszystkie kluby poselskie. Warto dodać, że projekt nie przewiduje ograniczeń mocy i pojemności trzykołowych motocykli, a to oznacza, że kierowcy posiadający prawo jazdy kat. B dłużej niż 3 lata będą mogli poruszać się m.in. 115-konną Yamahą Niken, Hondą Gold Wing przerobioną na trajkę, Harleyem Tri Glide Ultra, maszynami typu Can-Am i innymi pojazdami tego typu.

Posłowie podkreślają, że wprowadzenie nowelizacji ma być ułatwieniem dla osób niepełnosprawnych, które często nie mają możliwości prowadzenia zwykłych motocykli, a podobne przepisy obowiązuję m.in. w USA.

Projekt musi teraz przejść drogę legislacyjną, a ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od momentu jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.