Obowiązują już dwa nowe znaki

Znaki D-54 i D-55 Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

29 sierpnia 2018 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych, które wprowadza dwa nowe znaki drogowe do oznaczania granic strefy czystego transportu: D-54 „strefa czystego transportu” oraz D-55 „koniec strefy czystego transportu”. Znak D-54 oznacza wjazd do strefy czystego transportu, natomiast znak D-55 oznacza wyjazd ze strefy czystego transportu. Oczywiście ma to związek z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Równocześnie weszły w życie przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, które określa wymagania techniczne (m.in. konstrukcję) oraz warunki umieszczania nowych znaków. Ponadto przepisy tego rozporządzenia, stosownie do wymagań wynikających ustawy o drogach publicznych, zmienionej ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, ustalają sposób oznaczania znakami pionowymi i poziomymi stanowisk postojowych dla pojazdów elektrycznych, pojazdów napędzanych gazem ziemnym i pojazdów hybrydowych.

reklama reklama

Dla przypomnienia: zgodnie z nową ustawą miasta będą mogły tworzyć tzw. strefy czystego transportu. Wjazd do tych stref będzie płatny w godzinach od 9 do 17, a za jedną godzinę kierowcy zapłacą nie więcej niż 2,5 zł. Na bezpłatny wjazd będą mogli liczyć posiadacze samochodów elektrycznych lub zasilanych gazem ziemnym.