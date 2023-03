Zmiany stylistyczne w Mercedesie GLA 2023

Co tak właściwie oznacza nowy Mercedes GLA 2023? Niemcy zmienili sygnaturę świetlną LED High Performance i tylnych reflektorów LED. Mercedes poszerza też gamę o nowy odcień lakieru niebieski spectral oraz cztery dodatkowe wzory obręczy kół. Nowością jest też zmodernizowany, wolnostojący podwójny ekran, który obecnie standardowo obejmuje 7-calowy wyświetlacz zestawu wskaźników oraz 10,25-calowy dla systemu multimedialnego. Opcjonalnie dostępne są dwa ekrany o przekątnej 10,25 cala. Kierownica nowej generacji jest seryjnie obszyta skórą.

Ważne Mercedes-Benz wzbogacił też standardowe wyposażenie nowego GLA 2023. Na przykład oprócz skórzanej kierownicy i przednich reflektorów LED seryjne wyposażenie obejmuje Asystenta świateł drogowych, kamerę cofania oraz pakiet USB.

Mercedes GLA 2023, lifting Mercedesa GLA, Mercedes GLA II po liftingu, nowy Mercedes GLA, nowy Mercedes GLA 2023 Mercedes GLA 2023. Mały SUV z Niemiec przeszedł drobny zabieg Materiały prasowe Mercedes

Mercedes GLA 2023 i nowe multimedia oraz funkcje

GLA otrzymał najnowszą generację MBUX-a z nowo zaprojektowanymi grafikami. Styl Classic dostarcza kierowcy wszystkich istotnych informacji, Sporty imponuje dużym obrotomierzem, a Discreet ogranicza się do niezbędnej zawartości. W połączeniu z trzema trybami wyświetlania (Nawigacja, Wsparcie i Usługi) oraz dziesięcioma światami kolorystycznymi nastrojowego oświetlenia zapewnia to szerokie możliwości indywidualizacji.

Aktualizacja systemu telematycznego skupiła się zarówno na nowym wzornictwie, jak i na poprawie wydajności. Nowością jest możliwość bezprzewodowego łączenia się ze smartfonami za pośrednictwem Apple CarPlay lub Android Auto. Aby usprawnić łączność, GLA ma teraz dodatkowy port USB-C i oferuje większą moc ładowania przez USB, a wszystkie gniazda USB są podświetlone. Wraz z opcjonalnym pakietem indywidualizacji dla usług Mercedes me connect GLA zyskuje nowy cyfrowy dodatek – to minigry, opracowane specjalnie dla ekranów dotykowych i paneli sterujących na kierownicy.

Mercedes GLA 2023, lifting Mercedesa GLA, Mercedes GLA II po liftingu, nowy Mercedes GLA, nowy Mercedes GLA 2023 Mercedes GLA 2023. Mały SUV z Niemiec przeszedł drobny zabieg Materiały prasowe Mercedes

Jednostki napędowe nowego Mercedesa GLA 2023

Gama obejmuje czterocylindrowe jednostki standardowo połączone z siedmio- lub ośmiobiegową dwusprzęgłową przekładnią DCT. Łagodne hybrydy korzystają z 48-woltowej instalacji elektrycznej z rozrusznikoalternatorem z napędem pasowym, który na krótko zapewnia dodatkową moc 10 kW (14 KM), wspomagając ruszanie lub przyspieszanie. Rozrusznikoalternator zwiększa też komfort: umożliwia rekuperację energii oraz żeglowanie przy wyłączonym silniku spalinowym, a także ogranicza jego wibracje i pozwala na cichy rozruch.

Nowy Mercedes GLA 2023 – wersje benzynowe:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

GLA 180 – 1,3 litra, 136 KM (+14 KM), 230 Nm,

GLA 200 – 1,3 litra, 163 KM (+14 KM), 270 Nm,

GLA 220 4MATIC – 2 litry, 190 KM (+14 KM), 300 Nm,

GLA 250 4MATIC – 2 litry, 224 KM (+14 KM), 350 Nm.

Mercedes GLA 2023, lifting Mercedesa GLA, Mercedes GLA II po liftingu, nowy Mercedes GLA, nowy Mercedes GLA 2023 Mercedes GLA 2023. Mały SUV z Niemiec przeszedł drobny zabieg Materiały prasowe Mercedes

Mercedes GLA 2023 ze zmodyfikowaną hybrydą plug-in

Udoskonalony hybrydowy napęd plug-in GLA 250 e wyróżnia się lepszymi osiągami oraz większym zasięgiem, za co odpowiada pojemniejszy wysokonapięciowy akumulator. Moc jednostki elektrycznej wzrosła o 5 kW (7 KM), do 80 kW (109 KM); moc systemowa pozostaje bez zmian. Ładowanie jest nadal możliwe na trzy sposoby: oprócz standardowej mocy 3,7 kW baterię można teraz opcjonalnie ładować prądem przemiennym z mocą do 11 kW. Istnieje także możliwość uzupełniania energii prądem stałym z mocą do 22 kW.

Nowy Mercedes GLA 2023 – wersja plug-in i diesle:

GLA 250e – 1,3 litra, 163 KM + 109 KM, moc systemowa 218 KM, 270 Nm + 300 Nm, systemowy moment obrotowy 450 Nm,

GLA 180d – 2 litry, 116 KM, 280 Nm,

GLA 200d – 2 litry, 150 KM, 320 Nm,

GLA 200d 4MATIC – 2 litry, 150 KM, 320 Nm,

GLA 220d 4MATIC – 2 litry, 190 KM, 400 Nm.

Mercedes GLA 2023, lifting Mercedesa GLA, Mercedes GLA II po liftingu, nowy Mercedes GLA, nowy Mercedes GLA 2023 Mercedes GLA 2023. Mały SUV z Niemiec przeszedł drobny zabieg Materiały prasowe Mercedes

Mercedes GLA 2023, lifting Mercedesa GLA, Mercedes GLA II po liftingu, nowy Mercedes GLA, nowy Mercedes GLA 2023 Mercedes GLA 2023. Mały SUV z Niemiec przeszedł drobny zabieg Materiały prasowe Mercedes

Mercedes GLA 2023, lifting Mercedesa GLA, Mercedes GLA II po liftingu, nowy Mercedes GLA, nowy Mercedes GLA 2023 Mercedes GLA 2023. Mały SUV z Niemiec przeszedł drobny zabieg Materiały prasowe Mercedes

Mercedes GLA 2023, lifting Mercedesa GLA, Mercedes GLA II po liftingu, nowy Mercedes GLA, nowy Mercedes GLA 2023 Mercedes GLA 2023. Mały SUV z Niemiec przeszedł drobny zabieg Materiały prasowe Mercedes