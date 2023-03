Toyota Aygo X UNDERCOVER to limitowana edycja, która rzuca się w oczy dzięki połączeniu dwóch tonacji szarości z akcentami w odcieniu koralowym.

Toyota i Jun Takahashi. Koncepcja Aygo X UNDERCOVER

Toyota i znany japoński projektant mody, Jun Takahashi, założyciel marki UNDERCOVER, stworzyli wspólnie wyjątkową limitowaną edycję modelu Aygo X. Nowa wersja miejskiego crossovera jest inspirowana bezkompromisowym, przełamującym stereotypy stylem Takahashiego. Premiera Aygo X UNDERCOVER odbyła się na pokazie kolekcji UNDERCOVER Fall 2023 podczas Tygodnia Mody w Paryżu.

Najbardziej ekscytujące dla mnie jest łączenie dwóch przeciwstawnych elementów czy zjawisk. W projektowaniu samochodów zarówno materiały, jak i sposób nadawania kolorów całkowicie się różnią od tego, z czym mam do czynienia w świecie mody. Inspiracją dla mnie w tym projekcie były miejskie widoki oraz efekty kolorystyczne które można zaobserwować w nowoczesnym mieście. Codziennie jeżdżę samochodem po Tokio i widzę, jakie znaczenie może mieć kolor – zapewnił Jun Takahashi.

Toyota Aygo X UNDERCOVER Toyota Aygo X UNDERCOVER. Mała, a rzuca się w oczy! Materiały prasowe Toyota

Co zmieni się w Toyocie Aygo X UNDERCOVER?

Nowe Aygo X UNDERCOVER odzwierciedla koncepcję projektowania Juna Takahashiego, który stawia na nonkonformizm, eksperymentalność i łamanie stereotypów. Kompozycja kolorystyczna nadwozia to unikalne połączenie dwóch tonacji szarości z akcentami w odcieniu koralowym. Elementy te znajdziemy na zderzakach, czarnych aluminiowych felgach 18 cali oraz we wnętrzu. Wsiadając do samochodu, po bokach dachu można zauważyć ozdobne elementy z hasłem CHAOS / BALANCE.

Toyota Aygo X UNDERCOVER będzie limitowana!

Toyota Aygo X UNDERCOVER zostanie wyprodukowany w liczbie 5 000 aut. Model będzie dostępny w Europie, w tym również w Polsce.

Ile kosztuje Toyota Aygo X UNDERCOVER?

Aygo X UNDERCOVER z silnikiem 1.0 o mocy 72 KM i skrzynią manualną kosztuje 87 900 zł, zaś z przekładnią CVT 92 900 zł. Samochód otrzymał najwyższy poziom wyposażenia, oferowany dla Aygo X, który opcjonalnie można uzupełnić o pakiet Premium Audio JBL w cenie 2 000 zł.

Rezerwacje na nowe auto można składać od 1 marca na stronie toyota.pl. Sprzedaż rozpocznie się od 3 kwietnia. Klienci, którzy zarezerwują auto online, będą mogli je zakupić w pierwszej kolejności.

