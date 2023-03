Najciekawsze Auto Motorsportowe - ruszyła druga edycja plebiscytu!

Internauci głosują w kilku kategoriach

Za każdym z nominowanych aut stoi historia jego tworzenia, modyfikacji, setki roboczogodzin, wyrzeczeń, problemów, i pokonanych trudności ich właścicieli, mechaników i konstruktorów.

W każdej z kategorii zwycięzca wyłaniany będzie poprzez głosy internautów.

-najciekawsze auto driftingowe

-najciekawsze auto rajdowe

-najciekawsze auto offroadowe

-najciekawsze auto wyścigowe

Wśród nominowanych aut są nazwiska bardzo znanych, jak auto Kajetana Kajetanowicza, Miko Marczyka, Patryka Mikiciuka, Mery Czepiel czy driftingowego mistrza Europy Piotra Kozłowskiego ale także prawdziwych pasjonatów, którzy w swoje auto włożyli oprócz części dużo miłości i zaangażowania.

Głosowanie odbywa się będzie na stronie www.karolinapilarczyk.pl/plebiscyt i potrwa do 19 marca 2023 roku. Zwycięskie auta poznamy podczas eventu Wielkie Motoryzacyjne Show - to coroczna impreza dla fanów motorsportu z okazji inauguracji sezonu driftingowego Karoliny Pilarczyk, która w tym roku odbędzie się 22 marca 2023 w HULAKULA w Warszawie.

Karolina Pilarczyk to niekwestionowana królowa polskiego i europejskiego driftu. Od lat ma misję promowania nie tylko driftingu ale wszystkich dyscyplin motorsportu. Plebiscyt na Najciekawsze Auto Motorsportowe - to autorski pomysł duetu Karolina Pilarczyk i jej trenera Mariusza Dziurleja.

„Kochamy motorsport i uwielbiamy o nim opowiadać. Wiem ile godzin spędzamy z Mariuszem w warsztatach, gdzie modyfikujemy nasze auta. Wiemy doskonale, ile potrzeba czasu, środków, pomysłów czasami zaskakujących rozwiązań żeby osiągnąć to co się chce. Z budową tych aut często wiąże się tzw. „krew, pot i łzy” wylane przy pracy. Te konstrukcje to prace zespołowe - całe teamy: konstruktorzy, mechanicy, kierowcy, spoterzy - wszyscy łącznie tworzą takie auto. Dlatego, nominując auto - jednocześnie doceniamy pracę całych teamów a nie tylko popularność jeżdżącego w nim kierowcy. Mam nadzieję, że widzowie, czytając opis nominowanych aut, poczują tą pasję, tkwiącą w ich twórcach, a to zainspiruje ich do realizowania swoich marzeń” - zachęcają do udziału w plebiscycie Karolina i Mariusz. Nagrody w plebiscycie będą mogli wygrać także głosujący.

