PKN Orlen w nowej strategii zapowie przyśpieszenie inwestycji w sieć punktów ładowania elektryków - powiedziała w rozmowie z PAP członek Zarządu ds. Sprzedaży Detalicznej PKN Orlen Patrycja Klarecka. Dodała, że poprzednie plany "są nieadekwatne" do tego co dzieje się na rynku.

Inwestycje w punkty ładowania elektryków po przejęciu Lotos i PGNiG

W najbliższy wtorek PKN Orlen przedstawi nową strategię koncernu zapowiedzieli przedstawiciele spółki w piątek. Koncern musi ją zaktualizować po przejęciu w 2022 r. Grupy Lotos i PGNiG. Poprzednia strategia z 2020 r. zakładała inwestycje w wysokości 140 mld zł do 2030 r. Jak podano około 85 mld zł z tej puli miało zostać przeznaczone "na nowe, perspektywiczne obszary związane przede wszystkim z energetyką odnawialną i zaawansowaną petrochemią". PAP zapytała aktualne plany Orlenu dotyczące rozwoju sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych w związku z planami Unii Europejskiej zakazu rejestracji samochodów z silnikami spalinowymi od 2035 r.

alternatywne punkty tankowania

"Będziemy rzeczywiście przyśpieszać mocno, jeśli chodzi o alternatywne punkty tankowania. W strategii do 2030 r. było powiedziane, że to ma być 1000 punktów ładowania. Ta aspiracja już jest kompletnie nieadekwatna do tego, co się dzieje na rynku, bo rynek strasznie przyspieszył. We wtorek powiemy o tym, jakie konkretnie liczby chcielibyśmy osiągnąć w najbliższych latach" - poinformowała Klarecka.

Co z wodorem?

Powiedziała też, że Orlen poinformuje też o swoich planach dotyczących wodoru, jako napędu do samochodów.

"Dzisiaj zawieramy głównie partnerstwa z polskimi miastami, które decydują się na zakup autobusów wodorowych. Głównie transport ciężki decyduje się na taki napęd i stawiamy stacje w tych aglomeracjach, gdzie będzie popyt" - stwierdziła Klarecka.

Ile punktów ładowania elektryków obecnie?

Według danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) PKN Orlen w 2022 r. miał 1920 stacji paliw, co stanowiło 24,3 proc. rynku w Polsce. Jak podaje POPiHN w tym okresie w kraju ogółem działało już 2565 ładowarek pojazdów elektrycznych różnych operatorów, ale większość poza stacjami paliw.

