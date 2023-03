Car-sharing w Polsce – więcej miejsca na parkingach

Przedsiębiorcy stawiają na nowoczesny transport

Niemal 70% badanych wykorzystuje lub chciałoby korzystać z technologii do zarządzania transportem – głównie monitoringu GPS, ale też platform logistycznych i dokumentów elektronicznych. Pożądane są również systemy do automatyzacji procesów i obsługi zleceń transportowych oraz narzędzia analityczne do doskonalenia stylu jazdy kierowców (eco-driving).

Kolejnym trendem w transporcie, spedycji i logistyce jest dekarbonizacja. Coraz większy udział w polskim rynku mają pojazdy nisko- i zeroemisyjne. W 2022 r. swoich właścicieli znalazło 1456 elektrycznych samochodów ciężarowych i dostawczych, co stanowi wzrost aż o 140% względem roku poprzedniego.

Rewolucja technologiczna w dziedzinie alternatywnych napędów dosięgnęła już transportu ciężkiego. Wraz z pojawieniem się alternatywnych paliw (gaz, wodór) producenci pojazdów do transportu towarów i osób coraz częściej wychodzą z ofertą samochodów napędzanych silnikami elektrycznymi – mówi Marcin Stasiak, Business Development Manager w EFL.

Ekologiczna transformacja w transporcie

W celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. państwa UE będą inwestować w zakup pojazdów bezemisyjnych i rozwój sieci stacji ładowania, a także wdrażać proekologiczne regulacje prawne i promować czystą energię. Według badań ponad 32% firm ogranicza zużycie węgla, ropy i gazu, a prawie co czwarte przedsiębiorstwo stawia na OZE.

Transport staje przed wyzwaniem zwiększenia efektywności przejazdów z jednoczesną redukcją oddziaływania na środowisko. Stąd coraz większą rolę w usługach transportu odgrywają technologie wspierające efektywne zarządzanie flotami pojazdów, które wykonują tysiące kilometrów miesięcznie. Dzięki temu możliwe jest optymalizowanie tras pojazdów, automatyzacja i przyspieszenie procesów logistycznych – dodaje Marcin Stasiak.

Ekologiczne autobusy w Warszawie

Ze względów ekologicznych rośnie znaczenie transportu publicznego, a Polska znajduje się w europejskiej czołówce pod względem rejestracji autobusów elektrycznych. Przykładowo w stolicy liczba e-busów w 2022 r. wyniosła 160, co stanowi prawie 11% całej floty MZA Warszawa. W zeszłym roku na warszawskie ulice wyjechał też pierwszy autobus wodorowy.

Czym jest car-sharing

Coraz więcej osób dostrzega zalety korzystania z przedmiotów bez konieczności ich posiadania na własność. Na znaczeniu zyskuje forma finansowania środków trwałych w postaci wynajmu. Gotowość wynajęcia pojazdów lub maszyn w najbliższym czasie deklarują m.in. przedsiębiorcy z branż: produkcyjnej, budowlanej, transportowej i handlowej oraz właściciele gospodarstw rolnych.

Nowoczesne technologie zmieniają także obraz mobilności mieszkańców w dużych aglomeracjach – dzięki nim stajemy się świadkami nowych trendów i nowego spojrzenia na korzystanie z aut. Mobilność „na żądanie”, czyli popularny car-sharing to efekt rosnącej potrzeby na coraz efektywniejsze i bardziej ekonomiczne wykorzystanie samochodów – komentuje Marcin Stasiak.

Upowszechnienie się car-sharingu na całym świecie pozwoliłoby zmniejszyć liczbę samochodów poruszających się po drogach. Samochody stoją nieużywane na parkingach aż przez 96% czasu. Tymczasem 1 współdzielony pojazd może zastąpić 11 aut prywatnych, tym samym uwalniając aż 150 m2 przestrzeni.

Źródło: raport EFL Transport i car-sharing w Polsce