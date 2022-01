Volkswagen Taigo: cennik pierwszego w historii marki "SUV-a" coupe został właśnie opublikowany. Zakup Taigo oznacza wydatek co najmniej 87 190 zł.

VW Taigo premiera w Polsce za nami!

Taigo to nowy pomysł Volkswagena na sukces w segmencie crossoverów. Niemcy dość specyficznie podeszli do tematu. Wzięli miejskiego T-Crossa, a następnie... ucięli mu fragment tyłu. W efekcie powstał crossover – choć Niemcy nazywają go SUV-em – typu coupe. To pierwszy crossover coupe marki. Czy nowy Volkswagen Taigo osiągnie sukces? Patrząc na potężne zainteresowanie Renault Arkaną, nietrudno podejrzewać że i Taigo może się spotkać z potężnym zainteresowaniem ze strony europejskich klientów.

Volkswagen Taigo cennik Volkswagen Taigo: cennik SUV-a coupe startuje od 87 190 zł

Ile kosztuje Volkswagen Taigo?

Cennik Volkswagena Taigo startuje od 87 190 zł. Za tą kwotę kupujący otrzyma 95-konny model skonfigurowany w wersji Life. Bazowy Taigo oznacza naprawdę niezłe wyposażenie. Model bez dopłaty posiada m.in. LED-owe reflektory, cyfrowy zestaw wskaźników, system radiowy z 6,5-calowym ekranem dotykowym, asystenta pasa ruchu czy 16-calowe felgi aluminiowe.

Za wersję Style trzeba zapłacić co najmniej 100 190 zł. W tym przypadku minimum staje się 110-konny benzyniak oraz światła typu Matrix, 8,25-calowy ekran systemu multimedialnego, pakiet IQ.Drive Travel Assist z aktywnym tempomatem, czujnik deszczu i zmierzchu oraz 17-calowe felgi aluminiowe. W sprzedaży pojawi się też nowe Taigo R-Line (ceny od 102 190 zł). Sportowo wyglądający model również jest konfigurowany minimum ze 110-konnym benzyniakiem, a różnice w wyposażeniu w stosunku do wersji Style to m.in. brak reflektorów LED-owych typu Matrix. Pojawiają się tu LED-y Basic jak w modelu Life.

Volkswagen Taigo: cennik

Nowy VW Taigo to dwa silniki i cztery warianty napędowe

Nowy Volkswagen Taigo na rynku polskim będzie oferowany z dwoma silnikami, które można skonfigurować w sumie na cztery sposoby. Ofertę będzie otwierał motor 1.0 TSI w wersji 95-konnej. Auto otrzyma 5-biegową przekładnię manualną. Oczko wyżej uplasuje się 110-konna wersja Taigo 1.0 TSI. W tym przypadku kierowca będzie mógł zdecydować się na 6-biegową skrzynię manualną lub za dopłatą 7-biegowy automat DSG. Na szczycie oferty stanie 1.5-litrowy silnik TSI ACT o mocy 150 koni. Ten wariant już fabrycznie będzie parowany z 7-biegowym automatem.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że Volkswagen konsekwentnie wycofuje z oferty mniejszych modeli silniki wysokoprężne. Nowy Volkswagen Taigo nie otrzyma diesla. Prędzej dostanie jakąś hybrydę plug-in.

Volkswagen Taigo: wymiary i dane techniczne

Volkswagen Taigo i Renault Arkana to pierwsze SUV-y coupe dla – powiedzmy – Kowalskiego. Modele nie będą jednak raczej bezpośrednio konkurować. Dowód? Taigo ma nadwozie o długości 4266 mm, szerokości 1757 mm i wysokości 1518 mm. Renault jest dłuższe, szersze i nieznacznie wyższe. Wyraźną różnicę widać też na polu rozstawu osi. O ile Volkswagen oferuje 2554 mm, o tyle Arkana przygotowała kabinę o długości 2720 mm. Warto w tym punkcie wspomnieć, że Taigo ma tylko o 3 mm większy rozstaw osi od T-Crossa. Bagażnik SUV-a coupe z Niemiec liczy od 440 do 1222 litrów.

