Nowa Kia Sportage 2022: ile kosztuje? Jakie ma dane techniczne?

Nowa Kia Sportage 2022 zadebiutowała kilka dni temu na rynku polskim. Co wiadomo o modelu? Ile kosztuje? Z jakimi silnikami występuje? Sprawdzamy.

Ile kosztuje nowa Kia Sportage 2022?

Ile kosztuje nowa Kia Sportage 2022? Cennik startuje od 105 900 zł. Najdroższy egzemplarz zostanie wyceniony na blisko 201 tys. zł. Wyposażenie seryjne obejmuje m.in. system autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów, asystenta utrzymania auta pośrodku pasa ruchu, światła mijania i drogowe w technologii LED, klimatyzację i kierownicę pokrytą skórą.

Nowa Kia Sportage 2022 – cennik:

Pod koniec listopada 2021 roku wystartowało w Polsce zbieranie zamówień na nową Kię Sportage 2022. Przewidywany termin realizacji indywidualnych zamówień na Sportage wynosi tylko 4 miesiące.

Nowa Kia Sportage 2022 – paleta silnikowa:

Przedstawiciele Kii są szczególnie dumni z palety silnikowej Sportage 2022. Jak można przeczytać w oficjalnej informacji prasowej "nowa Kia Sportage jest dostępna z największą, jak dotychczas, liczbą układów napędowych, których jest do wyboru aż 6, o mocy od 115 do 265 KM. Obok silników benzynowych i Diesla do wyboru są wersje hybrydowe typu Mild Hybrid, hybrydowe i hybrydowa typu plug-in." Z jakimi silnikami występuje Kia Sportage 2022? Oto lista:

1.6 T-GDI – 6b man, 150 KM, 250 Nm, FWD

1.6 T-GDI MHEV – 7b DCT, 150 KM, 250 Nm, mild hybrid, FWD

1.6 T-GDI MHEV – 7b DCT, 180 KM, 265 Nm, mild hybrid, FWD lub AWD

1.6 T-GDI HEV – 6b aut, 180 KM, 265 Nm + 60 KM, 264 Nm elektryk, hybryda, FWD lub AWD

1.6 T-GDI PHEV – 6b aut, 180 KM, 265 Nm + 91 KM, 350 Nm elektryk, bateria 13,8 kWh, hybryda plug-in, FWD lub AWD

1.6 CRDi – 6b man, 115 KM, 280 Nm, FWD

1.6 CRDi MHEV – 7b DCT, 136 KM, 320 Nm, mild hybrid, FWD lub AWD

Nowa Kia Sportage 2022 – podsumowanie:

Sportage jest oferowany w Polsce od 1995 roku. Ponad połowę z 70 tys. sprzedanych do tej pory egzemplarzy stanowi model dotychczasowej, czwartej generacji. W rankingu sprzedaży w Polsce, od początku 2021 roku do teraz, Sportage plasuje się na 5. miejscu wśród SUV-ów segmentu C i posiada udział w segmencie bliski 8 proc.