Lexus NX 450h+ otwiera nowy rozdział w historii marki. Tak, to nadal hybrydowy SUV. Tym jednak razem posiada też technologię plug-in.

Lexus NX 450h+ to pierwsza hybryda plug-in Lexusa

Lexus niedawno zaprezentował drugą generację modelu NX. SUV konkurujący z takimi tuzami rynku, jak Audi Q5, BMW X3 czy Mercedes GLC przeszedł dość poważną przemianę. Producent deklaruje, że choć ogólny zarys nadwozia jest podobny jak u poprzednika, inżynierowie de facto przeprojektowali aż 95 proc. części. Jednym z kluczowych elementów przemiany dotyczy napędu. Lexus NX 450h+ jest pierwszą hybrydą plug-in w historii marki!

Lexus NX 450h+ Lexus NX 450h+: japońska hybryda, ale plug-in

Lexus NX 450h+: trzy silniki i 309 koni mocy

Sercem układu napędowego Lexusa NX 450h+ jest 2.5-litrowy motor benzynowy. 4-cylindrowa jednostka pracująca w cyklu Atkinsona współpracuje z dwoma elektrykami. Przednim o mocy 182 i tylnym o mocy 54 koni mechanicznych. W sumie daje to autu moc systemową wynoszącą 309 koni. Układ napędowy współpracuje z przekładnią e-CVT. Wysoka moc sprawia, że Lexus NX 450h+ jest naprawdę dynamiczny. Auto osiąga pierwszą setkę już w 6,3 sekundy. A osiągi to jedno. Drugim jest... duży zbiornik paliwa. Aby zwiększyć zasięg auta w trasie, bak ma aż 55 litrów.

Zasięg elektryczny Lexusa NX 450h+ to...

Choć zasięg poza miastem był priorytetem, inżynierowie zdają sobie sprawę z tego, że Lexus NX 450h+ będzie jeździł głównie w mieście i głównie w trybie elektrycznym. A ma do tego spore predyspozycje. Auto jest wyposażone w baterię litowo-jonową o pojemności 18,1 kWh. Bateria ma aż 96 ogniw! To raz. Dwa pozwala na pokonanie w trybie całkowicie zeroemisyjnym nawet od 69 do 76 kilometrów i to w cyklu mieszanym. W miejskim zasięg wyliczony według normy WLTP jest jeszcze większy i wynosi od 89 do 98 kilometrów.

Ile trwa ładowanie Lexusa NX 450h+?

Lexus NX 450h+ na zasilaniu elektrycznym może jechać nawet 135 km/h. A napęd elektryczny to też napęd na cztery koła E-Four. Co z ładowaniem? Po podłączeniu auta do gniazdka 230 V (32 A) już po 2,5 godziny kierowca może się cieszyć w pełni naładowaną baterią. Po rozładowaniu akumulatora Lexus NX 450h+ i tak stanie się o 30 proc. lepszą hybrydą. Po wyładowaniu baterii na dystansie pierwszych 100 kilometrów średnie spalanie SUV-a wyniesie od 0,9 do 1,1 litra.