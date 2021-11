Toyota Aygo X, czyli Japończycy jednak nie odpuszczą segmentu A. Co można powiedzieć o małym crossoverze do miasta?

Nowa Toyota Aygo X, czyli miejska stylizacja w pełni

Toyota jednak nie ma zamiaru odpuścić segmentu A. I najlepszym dowodem na to jest prezentacja małego, miejskiego crossovera o nazwie Aygo X. Auto powstało na platformie GA-B w architekturze TNGA. Na dokładnie tej samej platformie powstał np. nowy Yaris. Nowe Aygo jest podobne do poprzednika. Ma jednak dużo ostrzejszą stylizację, mocniej zaznaczoną dwukolorową tonację oraz akcenty charakterystyczne dla crossoverów. Nowa Toyota to też wyróżniające akcenty w postaci np. pomarańczowych lister pojawiających się w dolnej części nadwozia.

Wyraziste kolory to też wyznacznik kabiny pasażerskiej. Pojawiają się na desce rozdzielczej czy konsoli centralnej. Poza tym w strukturę materiału tapicerki został wkomponowany znak „X”. W oczy rzuca się też duży ekran multimedialny z dotykową powierzchnią. Wyświetlacz ma aż 9 cali.

Toyota Aygo X Toyota Aygo X. Japończycy pokazali crossovera do miasta

Aygo X urósł w stosunku do poprzednika

Toyota Aygo X ma długość 3 700 mm i jest o 235 mm dłuższy od swojego poprzednika. Rozstaw osi urósł o 90 mm, a przedni zwis jest o 72 mm krótszy niż w Yarisie. W nowym Aygo można zastosować nawet 18-calowe felgi aluminiowe. Promień skrętu małej Toyoty wynosi 4,7 metra. Hatchback może się pochwalić też większym kufrem. Ten powiększył się o 63 litry i wynosi teraz 231 litrów, czyli ma wartość charakterystyczną dla segmentu B.

Toyota Aygo X dane techniczne Toyota Aygo X. Japończycy pokazali crossovera do miasta

Miejski crossover, ale z aspektem technologicznym

Nowa Toyota Aygo X stawia na technologię. W aucie może pojawić się system audio JBL. Składa się z 4 głośników i oferuje moc na poziomie 300 watów. Nowością jest też Toyota Smart Connect i aplikacji MyT na smartfony. Za sprawą aplikacji kierowca może np. sprawdzić lokalizację pojazdu przez GPS oraz obserwować statystyki jego pracy. Aygo X ma też przednie światła główne Full LED, system wykrywania pieszych w dzień i w nocy oraz rowerzystów w dzień, system wspomagania kierownicy w razie ryzyka zderzenia, inteligentny tempomat adaptacyjny, asystent utrzymania pasa ruchu oraz system Collision Mitigation Support.

Toyota Aygo X Toyota Aygo X. Japończycy pokazali crossovera do miasta

Silnik w Toyocie Aygo X ma litr pojemności

Toyota Aygo X będzie wykorzystywać do napędu litrowy silnik benzynowy 1KR-FE. Wolnossąca konstrukcja ma 3 cylindry i łańcuchowy napęd rozrządu. Moc jednostki sięga 72 koni mechanicznych. Moment obrotowy ma wartość 93 Nm. Układ napędowy można sparować z przekładnią manualną lub automatyczną CVT. Średnie spalanie małolitrażowego benzyniaka pod maską Aygo X utrzymuje się poniżej 5 litrów.

Toyota Aygo X dane techniczne Toyota Aygo X. Japończycy pokazali crossovera do miasta

Nowe Aygo X było zaprojektowane i będzie produkowane w Europie. Auto zadebiutuje w salonach Toyoty w 2022 roku.