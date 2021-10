Cupra Born: cena w Polsce to... Tanio nie jest.

Cupra Born: cena hiszpańskiego elektryka w Polsce to teoretycznie minimum 147 800 zł. Teoretycznie, bo najpierw nad Wisłą pojawią się modele droższe.

Cupra Born, czyli bliźniak ID.3 z bardziej złośliwym charakterem

Już na pierwszy rzut oka widać, że to Cupra. Auto przedstawione na zdjęciach zwraca uwagę złotymi akcentami wykończenia, zdenerwowanym spojrzeniem i serią dynamicznych linii. Oczywiście mimo wszystko ta sylwetka wydaje się znajoma. I każdy, kto odniesie takie wrażenie, mylić się nie będzie. Bo Cupra Born jest tak naprawdę Volkswagenem ID.3 ze znaczkiem hiszpańskiej marki. Czy jest w tym coś złego? Bez wątpienia nie. Szczególnie że podobna zasada obowiązuje w przypadku Ibizy, Leona czy SUV-ów i te samochody świetnie się sprzedają.

Cupra Born nie emituje spalin i stara się redukować ślad węglowy

No dobrze, ale co tak właściwie oferuje Cupra Born? To 100-proc. elektryk. Nie emituje w czasie jazdy żadnych szkodliwych związków. A na tym nie koniec, bo marka stara się też redukować ślad węglowy pozostawiany przez auto w czasie produkcji. I tak łańcuch dostaw wykorzystuje energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych, a do tego produkcja jest kompensowana za pomocą inwestycji środowiskowych. Postawa odpowiedzialności za środowisko jest ważna. Dla przeciętnego kierowcy liczą się jednak liczby...

Cupra Born Cupra Born, czyli pierwszy elektryk w gamie Cupry

Cupra Born, czyli co tak naprawdę dostanie kierowca?

Cupra Born będzie dostępna w czterech wariantach napędowych. Bazowy – który na marginesie na razie będzie dostępny tylko w cenniku – zaoferuje 150 koni mocy i baterię o pojemności 45 kWh. Kolejnym krokiem stanie się 204-konna Cupra współpracująca z akumulatorem 58 kWh – ten wariant można nabyć w pierwszej fazie. Poza tym pracownik salony zaoferuje model 231 KM i 58 kWh oraz 231 KM i 77 kWh. Ostatni z wariantów opiera się o technologię e-Boost. A oznacza to mniej więcej tyle, że maksymalna moc będzie dostępna, ale przede wszystkim wtedy, gdy bateria będzie maksymalnie naładowana. Tryb e-Boost nie będzie też trybem stałym – zadziała na chwilę.

Born zapewnia 424 km bezemisyjnego zasięgu, a dzięki sprzedawanemu od 2022 roku pakietowi e-Boost odległość ta zwiększy się nawet do 540 km. Dodatkowo, zaledwie 7 minut ładowania wystarczy, aby wydłużyć trasę o kolejne 100 km. – jak można przeczytać w oficjalnej informacji prasowej.

Cupra Born: cena w Polsce to: