Kiedy elektryczna Toyota? To pytanie, które mocno rozbrzmiewało w świecie moto. Odpowiedź na pytanie brzmi... dziś. Oto Toyota Proace Electric.

Kiedy elektryczna Toyota?

Toyota bez wątpienia była pionierem napędów hybrydowych. To tak naprawdę ona wypromowała je do tego stopnia, który dziś można obserwować nie tylko na ulicach polskich, ale i europejskich miast. Dość długo rozbrzmiewało jednak pytanie o to, kiedy marka zaprezentuje samochód elektryczny. Nie, wodorowy - bo w tej kwestii Japończycy również mają pierwsze szlify za sobą. Chodziło o czystego elektryka dedykowanego Europie. Niecierpliwi doczekali się. Do cenników w Polsce wszedł właśnie Proace Electric. Co wiadomo o aucie?

Kiedy elektryczna Toyota? Kiedy elektryczna Toyota? Dziś i już w Polsce. Oto Proace Electric

Napęd Toyoty Proace Electric brzmi dość znajomo...

Toyota Proace to efekt współpracy japońskiej marki z ówczesnym koncernem PSA. Układ napędowy elektrycznej Toyoty nie powinien zatem zaskakiwać. Mowa o 136-konnym elektryku, który jednocześnie oferuje 260 Nm momentu obrotowego. Napęd jest sparowany z baterią o pojemności 50 lub 75 kWh, co przekłada się na maksymalny zasięg wynoszący odpowiednio 303 i 398 km. Identyczny układ napędowy można spotkać w szerokiej gamie aut: Paugeocie e-2008, Oplu Corsie, DS 3 e-Tense czy Peugeocie e-Traveller oraz Oplu e-Vivaro.

Toyota Proace Electric: elektryczna, ale funkcjonalna

Toyota Proace to duży, dostawczy van. A w przypadku takiego auta poza napędem liczy się również funkcjonalność. I w tej kwestii Japończyk ma sporo do powiedzenia. Auto jest dostępne w trzech wersjach długości. Compact liczy 4609 mm, Medium 4959 mm, a Long 5309 mm. W ostatnim wariancie mieszczą się aż 3 europalety.

Toyota Proace Electric - polski cennik e-vana:

Proace Electric Compact Life 50 kWh - 140 600 zł netto,

Proace Electric Compact Comfort 50 kWh - 161 400 zł netto,

Proace Electric Medium Life 50 kWh - 144 600 zł netto,

Proace Electric Medium Comfort 75 kWh - 187 400 zł netto,

Proace Electric Medium Furgon Comfort 75 kWh - 195 900 zł netto,

Proace Electric Long Life 50 kWh - 147 600 zł netto.

Toyota Proace Electric Life - wyposażenie standardowe:

tempomat,

układ wspomagający pokonywanie podjazdów,

przednie światła halogenowe i światła do jazdy dziennej,

radio z 4 głośnikami, Bluetooth i USB,

kolorowy wyświetlacz między zegarami,

klimatyzacja manualna w przedniej części pojazdu.

Proace Electric został objęty 3-letnią gwarancją E-PRO bez limitu kilometrów, z dodatkową gwarancją na ładowarki oraz pomocą w razie rozładowania baterii.