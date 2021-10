Peugeot e-Partner: cena w Polsce jest już znana. Ile trzeba zapłacić za elektrycznego dostawczaka? Model kosztuje co najmniej 139 tys. zł brutto.

Peugeot e-Partner: 136 KM i 275 km zasięgu

Peugeot idzie nową drogą. I nie chodzi wyłącznie o język stylistyczny, ale przede wszystkim nową strategię marki Power Of Choice. W jej ramach francuski producent wprowadza na rynek polski kolejny model elektryczny. Mowa o e-Partnerze. Co można powiedzieć o vanie? Układ napędowy składa się ze 136-konnego silnika elektrycznego, baterii o pojemności 50 kWh i przekładni automatycznej. To układ napędowy znany z innych aut marki i byłego koncernu PSA. Maksymalny zasięg? Ten sięga 275 km – tak wynika z badań wykonanych w zgodzie z protokołem WLTP.

Peugeot e-Partner cena Peugeot e-Partner: cena w Polsce jest znana

Peugeot e-Partner: elektryczny, ale funkcjonalny

Peugeot e-Partner jest dostępny w dwóch długościach nadwozia: standard i long, dwóch rodzajach nadwozia: furgon (do 3 miejsc) i furgon brygadowy (do 5 miejsc). Poza tym van daje możliwość holowania przyczepy do 750 kg, oferuje ładowność użytkową o masie do 800 kg oraz pojemność ładunkową do 4,4 m3, dokładnie taką samą jak w przypadku wersji spalinowych.

Po premierze PEUGEOT e-Experta i PEUGEOT e-Boxera, kolej na PEUGEOT e-Partnera, który uzupełnia ofertę samochodów dostawczych marki oferujących w 100% elektryczny napęd. Jest to kolejny doskonały przykład strategii marki „Power Of Choice” zakładającej wybór rodzaju napędu – spalinowego lub elektrycznego – bez kompromisu jeśli chodzi o funkcjonalność i styl. – powiedział Alessandro Renda, dyrektor marki PEUGEOT w Polsce.

Peugeot e-Partner: cena w Polsce to...

Ile kosztuje Peugeot e-Partner? Cennik startuje od 113 tys. zł netto. Auto jest jednak dostępne w sumie w pięciu wariantach. Poniżej opisujemy każdy z nich.