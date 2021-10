Ferrari Roma otrzymała opony stworzone przez Bridgestone. Model powstał z myślą o tylnonapędowym coupe napędzanym 620-konnym V8.

Ferrari Roma: włoskie, szybkie i sportowe!

Ferrari Roma to samochód wyjątkowy. Po pierwsze za sprawą nazwy nawiązującej do stolicy Włoch. Po drugie za sprawą designu - być może nie jest tak niesamowity jak niegdysiejsze projekty Ferrari, ale nadal powala na kolana. Po trzecie oczywiście za sprawą mocy! Coupe czerpie moc z 3.9–litrowego, doładowanego silnika benzynowego posiadającego 8 cylindrów ustawionych w układzie V. Jednostka produkuje 620 koni mechanicznych i 760 Nm momentu obrotowego. Siła jest transferowana na tylne koła za sprawą 8-biegowej skrzyni dwusprzęgłowej i pozwala na rozpędzenie coupe do pierwszej setki w 3,4 sekundy.

Ferrari Roma, opony Bridgestone Potenza Sport Ferrari Roma i... opony Bridgestone. Utrzymają 620 koni!

Bridgestone Potenza Sport dla Ferrari Roma

I te kilka zdań oczywiście nie oddaje jeszcze pełnego charakteru Romy. Bo o kolejnych szczegółach moglibyśmy teraz opowiadać serią kolejnych akapitów. Zatrzymamy jednak historię w tym momencie, bo doszliśmy do dość ważnego aspektu. Roma jest mocna i szybka, ale żeby taka właśnie mogła być potrzebuje też... odpowiednich opon. I te produkuje z myślą o włoskim aucie Bridgestone – mowa o modelu Potenza Sport.

Opony do Ferrari Romy opracowane w... Romie!

Bridgestone Potenza Sport dedykowane Ferrari Romie występuje w dwóch rozmiarach: 245/35ZR20 91Y i 285/35ZR20 100Y. Modele zostały opracowane nigdzie innej niż w... Romie! Mowa konkretnie o Centrum Technologii i Innowacji Bridgestone EMIA.

Praca z Ferrari nad modelem Roma była doskonałym przykładem współpracy. Pracowaliśmy razem nad niezwykłym projektem, aby stworzyć niesamowicie wydajną oponę Bridgestone Potenza Sport. W rezultacie spełnia ona wysokie wymagania dotyczące osiągów modelu Roma. Jesteśmy dumni z efektu naszej pracy, ponieważ Bridgestone Potenza Sport oferuje osiągi i właściwości jezdne, które maksymalizują możliwości Ferrari Roma. – Steven De Bock, VP Consumer Replacement and OE at Bridgestone EMIA.