Roczny koszt utrzymania samochodu? Policz go z... Yanosikiem

Roczny koszt utrzymania samochodu – ile może wynosić? Yanosik postanowił odpowiedzieć na to pytanie i udostępnił właśnie nową funkcję w aplikacji.

Roczny koszt utrzymania samochodu? Zrób zdjęcie i sumuj!

Zakup pojazdu i późniejsza utrata wartości to zdecydowanie jedne z zasadniczych kosztów eksploatacji samochodu. Niestety nie wyczerpują one jeszcze listy wszystkich wydatków. Bo kierowca musi również opłacać ubezpieczenie, naprawy, okresowy serwis, przejazdy na autostradach czy zakup paliwa. Jak podsumować wszystkie wydatki? Yanosik ma pewien pomysł – stworzył nową opcję w swojej aplikacji.

Masz zdjęcie paragonu? Możesz reklamować usługę lub rzecz

Udostępniamy kierowcom możliwość wykonania zdjęcia paragonu i zachowania go na swoim koncie w aplikacji lub wpisania ręcznego bieżącego wydatku. Zdjęcia to chyba najatrakcyjniejsze rozwiązanie z jeszcze jednego względu. Może się przydać w przypadku chęci złożenia reklamacji. Zgodnie z polskim prawem taka wirtualna kopia paragonu lub faktury również musi być uznana jako dowód zakupu potrzebny w procesie reklamacji. – podpowiada Paweł Bahyrycz, Yanosik.

Koszt eksploatacji samochodu. Jak go policzyć w Yanosiku?

No dobrze, ale jak zacząć korzystać z ewidencji wydatków na samochód? Wystarczy odpalić aplikację Yanosik w telefonie, a następnie wybrać zakładki Moje Auto – Dodatkowe Usługi – Ewidencja wydatków. Kolejnym krokiem może być opcja Dodaj wydatek. Każdy z dodanych kosztów może należeć do innej kategorii: naprawa i eksploatacja, paliwo i płyny, ubezpieczenie, akcesoria i tuning oraz inne. I wydatki te można nie tylko podliczać, ale np. wyeksportować je do jednego pliku PDF.

W informacji dotyczącej nowej funkcjonalności aplikacji Yanosik kluczowy jest jeszcze jeden fakt. Nowa funkcja została wprowadzona we współpracy z twórcami popularnej aplikacji zakupowej PanParagon.