Toyota RAV4 Adventure - japoński SUV doczekał się nowej wersji specjalnej. Auto wyróżniają czarne akcenty, srebrny dach i napęd AWD-i w standardzie.

Toyota RAV4 Adventure: Urban Khaki i Dynamic Grey

Opowiadając o nowym modelu, przedstawiciele marki dużo mówią o aktywnym spędzaniu czasu, dynamicznym trybie życia i koniecznym do tego napędzie na cztery koła. Prawda jest jednak taka, że Toyota RAV4 Adventure po prostu... wygląda świetnie! W oczy rzuca się zielonkawy lakier nadwozia o nazwie Urban Khaki połączony ze srebrnym dachem Dynamic Grey. Poza tym SUV posiada czarny grill, przednie światła przeciwmgielne w nowych czarnych oprawach oraz srebrne osłony podwozia z przodu i z tyłu. Standardem są też poszerzone nadkola i nowe 19-calowe felgi aluminiowe z szarym, matowym wykończeniem.

Toyota RAV4 Adventure Toyota RAV4 Adventure: czarne akcenty i napęd 4x4 w standardzie

Toyota RAV4 Adventure ze skórzaną tapicerką i światłami LED

Toyota RAV4 Adventure posiada specjalną tapicerkę foteli. Projektanci połączyli gładką skórę syntetyczną z pikowaniami na oparciach i siedzeniach. W oczy rzucają się kontrastowe, pomarańczowe przeszycia. Wersja Adventure otrzymuje także nowe projektorowe reflektory LED w światłach przednich i przeciwmgielnych. We wnętrzu pojawiło się nowe oświetlenie LED, podświetlane przyciski do otwierania okien oraz porty USB-C do ładowania telefonów i innych urządzeń.

Toyota RAV4 Adventure: napęd AWD-i w standardzie

Układ napędowy Toyoty RAV4 Adventure raczej nikogo nie zaskoczy. Auto czerpie moc z 2.5-litrowego silnika benzynowego, który współpracuje nie z jednym, a dwoma motorami elektrycznymi. Dwa elektryki zostały wymuszone przez obecność inteligentnego napędu na cztery koła - AWD-i jest realizowane za sprawą dodatkowego elektryka zamontowanego z tyłu, a nie wału napędowego. Hybryda w RAV-ce oferuje w sumie 222 konie mechaniczne. Auto rozpędza się do pierwszej setki w 8,1 sekundy i może ciągnąć przyczepę z hamulcem o masie 1650 kg.

Toyota RAV4 Adventure: premiera w przyszłym roku

Choć Toyotę RAV4 Adventure można podziwiać już dziś, na jej rynkową premierę trzeba jeszcze chwilę poczekać. SUV pojawi się w salonach sprzedaży w pierwszym kwartale 2022 roku. I z pewnością bliżej tej daty Japończycy opublikują dopiero cennik modelu.