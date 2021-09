SERES w Polsce, czyli nowa marka wkracza nad Wisłę z ofertą wysokiej jakości elektrycznych SUV-ów w atrakcyjnych cenach. Na początek SERES 3.

SERES 3: nowoczesny, SUV-owaty i typowo chińsko inspirowany...

SERES 3 jest oparty o modne nadwozie w stylu SUV-a czy crossovera - długość nadwozia to 4385 mm. Design? Nowoczesny, dynamiczny i... mocno inspirowany. Widzicie załamaną linię okien, przypomnijcie sobie Opla Astrę obecnej generacji. Przód przywodzi na myśl Kie sprzed kilku lat, a tylna klapa przypomina tą znaną z Mini. Wnętrze? Okrągłe nawiewy, minimalistyczna konsola czy nawet kształt kierownicy przywodzą na myśl np. Mazdę 3.

W przypadku SERES 3 producent starał się jednak nieco ukryć stylistyczne inspiracje. Powód? O ile wierne kopiowanie sprawdza się w Chinach, o tyle w Europie mogłoby oznaczać sądowny zakaz sprzedaży pojazdu. Firma nie chciała ryzykować.

SERES 3: 163 KM i bateria o pojemności 53 kWh

SERES 3 to samochód elektryczny. Oferuje moc na poziomie 162 koni mechanicznych. Układ napędowy SUV-a jest wyposażony w akumulator o pojemności 53 kWh. Akumulator - który co warto zaznaczyć - jest bezkobaltową baterią litowo-żelazowo-fosforanową (LiFePO4) - jednym z najbezpieczniejszych typów baterii litowych, zapewniający stabilność i długowieczność. Według cyklu NEDC maksymalny zasięg auta to 405 kilometrów. Ładowanie? Standardowo bateria ładuje się w 8 godzin. Przy użyciu szybkiej ładowarki czas uzupełniania zapasów prądy od 20 do 80 proc. to 30 minut.

Elektryczny SERES 3 - dane techniczne:

moc silnika - 162 KM,

przyspieszenie 0 - 100 km/h - 8,9 s.,

prędkość maksymalna - 155 km/h,

zasięg NEDC - 405 km,

realny zasięg w trasie - 329 km.

SERES w Polsce SERES w Polsce. Elektryczny SUV z Chin debiutuje

Ile kosztuje SERES 3? Na razie cena

Ile kosztuje SERES 3? W Polsce samochód zostanie wyceniony na 37 tys. euro (tyle podaje informacja prasowa, na stronie widnieje cena 35 tys. euro). Przy obecnym kursie daje to jakieś 166 870 zł. Za tą kwotę kupujący poza elektrycznym napędem otrzymuje skórzaną tapicerkę, kamerę 360 stopni, elektrycznie sterowane, podgrzewane fotele i panoramiczny dach. SERES 3 będzie objęty 5-letnią gwarancją producenta. Ochrona wydłuży się do 8 lat lub 120 tys. km w przypadku akumulatorów. Elektryczny SUV jest dostępny w Polsce od 7 września 2021 roku. Mniej więcej rok temu pojawił się w takich krajach jak Norwegia, Niemcy, Hiszpania, Holandia czy Włochy.

SERES 3, Busnex, EVmotors.eu i polska dystrybucja

Historia marki SERES brzmi dość ciekawie. Otóż firma Busnex, która jest autoryzowanym przedstawicielem SERES i Yutong w Polsce i krajach bałtyckich, opowiada historię rodzącą się w Dolinie Krzemowej. Jeżeli chodzi o komponenty, są one produkowane w Stanach Zjednoczonych i Chinach.