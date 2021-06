Mitsubishi L200 po tuningu. Po fabrycznym tuningu!

Mitsubishi L200 świetnie radzi sobie w terenie. Ma jednak pewną słabość. 150 koni to niezbyt dużo. Na szczęście Japończycy mogą coś na to poradzić.

Mitsubishi L200: pick-up w teren i do pracy?

Mitsubishi L200 powstało tak naprawdę w dwóch celach. Po pierwsze ma wyśmienicie radzić sobie poza asfaltem. Dlatego model jest wyposażony w napęd 4WD sparowany z blokadą tylnego mechanizmu różnicowego i czterema trybami pracy. Za ich sprawą pick-up precyzyjnej kontroluje trakcję na szutrze, w błocie i śniegu, w piachu oraz na kamieniach. Drugim z celów zbudowania szóstej generacji L200 była praca. Pick-upy mają dźwigać, przewozić i ułatwiać transport.

Mitsubishi L200 ma pewne braki… mocy!

Czy Mitsubishi L200 ma jakieś wady? Z punktu widzenia potencjalnych odbiorców przydałaby się głównie nieco wyższa moc. Model napędzany 2.2-litrowym dieslem sparowanym z przekładnią automatyczną oferuje 150 koni dostępnych przy 3500 obr./min. Dużo ważniejszy w silniku jest jednak moment obrotowy - ten wynosi 400 Nm i jest dostępny w zakresie obrotów 1750 - 2250. Do czego potrzebna jest wyższa moc w pick-upie? Poprawi jego osiągi na asfalcie, ale także spotęguje możliwości poza utwardzonymi szlakami. Czy coś w tej kwestii da się zatem zrobić? Jak najbardziej!

Mitsubishi L200 z modułem Steinbauer K-1000 to plus 102 Nm!

Mitsubishi wprowadza właśnie do oferty ciekawą opcję. Każdy kierowca, który chciałby podnieść moc swojego L200, może udać się do serwisu fabrycznego i wybrać moduł mocy Steinbauer K-1000. Austriacka firma dedykowała go 2.2-litrowemu dieslowi oraz zoptymalizowała pod kątem potrzeb pick-upa. Co to oznacza w praktyce? Moment obrotowy wzrósł aż o 102 Nm. Wynosi teraz 502 Nm. A to nie koniec, bo wyższa jest też moc. 185 koni mechanicznych jest dostępnych już od 3100 obr./min. Co ważne, po montażu modułu w serwisie Mitsubishi, samochód zachowuje pełną, 5-letnią gwarancję.

Jak działa moduł Steinbauer K-1000?

Moduł Steinbauer K-1000 wyłącza się w trybie 4LLc, czyli przy napędzie 4x4 z blokadą centralnego mechanizmu różnicowego i reduktorem. Oszczędza dzięki temu skrzynię biegów i półosie. W pozostałych trybach przyrost mocy jest ograniczony do 10 proc. na pierwszych biegach. Dodatkowe 20 proc. jest dostępne dopiero na wyższych biegach.

Mitsubishi L200 - dane techniczne po module Steinbauer: