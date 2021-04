Nowy Opel Manta z kodem QR w kształcie... płaszczki!

Marki motoryzacyjne prześcigają się w wymyślaniu ciekawych akcentów. I dziś na czoło peletonu wyszedł właśnie Opel. Niemcy zaprezentowali swój nowy pomysł na oznaczenia modeli i silników. W nowych pojazdach firma nie będzie przyczepiać do nadwozi plakietek, a ciekawie ukształtowane kody QR. Co to oznacza? W najlepszym stopniu nowy pomysł pokazuje Manta GSe ElektroMOD. Na jej nadwoziu pojawia się bowiem kod uformowany w kształt... płaszczki! A to tak naprawdę dopiero początek, bo każda linia modelowa otrzyma swój unikalny QR.

Pisanie kodu logo Manty GSe ElektroMOD było wyjątkowym doświadczeniem. Jak przemodelować kwadrat konwencjonalnego kodu QR w kształt płaszczki, zachowując przy tym naturalność ruchów płynącej manty w cyfrowej animacji - to dopiero jest wyzwanie. Fakt, że udało nam się zrealizować tę futurystyczną wizję można uznać za sensację - mówi Hara Masahiro Junior II, główny projektant graficzny kodów iQR w firmie Opel i potomek słynnego wynalazcy kodu QR.

Nowe Ople z kodami iQR zamiast... nazw modeli!

Kod QR w Oplu to też sposób na komunikację między kierowcami

Nowe Ople z kodami QR to nie tylko pomysł na stworzenie wyróżnika marki. Idea jest zdecydowanie szersza. Bo w założeniach niemieckich twórców ma tworzyć nowoczesną platformę komunikacji między właścicielami. Zeskanowanie kodu z nadwozia ma pozwolić innemu kierowcy na skontaktowanie się z właścicielem danego pojazdu - wiadomości tekstowe i nagrania będą przekazywane bowiem do systemu multimedialnego auta.

Kod QR jest zapisywany za pomocą 7089 cyfr i 4296 symboli. Technologia rozwinięta przez Opla sprawia, że nie musi mieć formy kwadratu, a może przybierać praktycznie dowolne kształty - jedyną granicą jest wyobraźnia.

Nowe Ople, kody QR i bezdotykowe płatności

Nowa forma komunikacji z czasem ułatwi też wizytę w serwisie. Przykład? Pracownik warsztatu po wykonaniu np. przeglądu zeskanuje go, a na tej podstawie odbędzie się pobranie płatności z konta właściciela. I co więcej, nie zawsze musi to być konto bankowe - może też być konto zawierające bitcoiny lub inną kryptowalutę.