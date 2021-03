Cupra Leon Hybrid. A na tym nowości się nie kończą!

Cupra Leon Hybrid - benzyniak i elektryk ładowany z gniazdka

Emisja spalin - to słowo klucz, które w dużej mierze warunkuje obecną ofertę producentów motoryzacyjnych. Tym razem redukcja emisji znalazła odzwierciedlenie w ofercie Cupry. Leon e-Hybrid to nowy model, który trafił właśnie na taśmy produkcyjne. Jakie możliwości oznacza dla kierowcy? Pod maską auta pracuje 1.4-litrowy benzyniak TSI. I choć pojemność jednostki nie imponuje, oferuje ona aż 150 koni mechanicznych. Co więcej, spalinowiec jest wspierany przez 115-konny silnik elektryczny.

Cupra Leon Hybrid - eko-charakter i dobre osiągi!

Cupra Leon Hybrid oferuje w sumie 204 konie mechaniczne mocy. Moment obrotowy? Ten ma wartość 350 Nm. Układ napędowy jest sparowany z przekładnią dwusprzęgłową DSG. Możliwości? Hatchback przyspiesza do pierwszej setki w 7,5 sekundy. Prędkość maksymalna to 220 km/h. Na w pełni naładowanej baterii Leon hybryda plug-in pokona nawet 63 kilometry w trybie zeroemisyjnym. Czas ładowania akumulatora ze standardowego gniazdka to 5 godzin. Przy użyciu wallboxa 3,6 kW czas ładowania spada do 3,5 godziny.

reklama reklama



Cupra Leon Hybrid o mocy 204 koni uzupełni ofertę marki. Obecnie w Polsce sprzedawany jest mocniejszy wariant hybrydy plug-in o mocy 245 koni mechanicznych.

300 koni - nowa moc w Cuprze Leonie

Cupra Leon Hybrid nie wyczerpuje jednak listy nowości w gamie hiszpańskiej marki. W ofercie pojawiła się bowiem też 300-konna wersja Cupra Leona. 2-litrowy, doładowany benzyniak przekazuje moc na przednie koła za pośrednictwem 7-biegowej skrzyni dwusprzęgłowej DSG. Moment obrotowy o wartości 400 Nm sprawia, że hatchback przyspiesza do 100 km/h w 5,7 sekundy. Prędkość maksymalna jest elektronicznie ograniczona do 250 km/h.

Cennik 300-konnej Cupry Leona startuje od 157 300 złotych.

Cupra Leon Sportstourer 310 KM - bo kombi też może być sportowe!

Kolejną nowością jest Cupra Leon Sportstourer o mocy 310 koni, czyli auto dla fanów kompaktów o ponad przeciętnych możliwościach. W tym przypadku poza skrzynią DSG standardem staje się napęd na cztery koła 4Drive. Choć Cupra Leon Sportstourer proponuje rodzinną przestrzeń, jest w stanie przyspieszyć do pierwszej setki już w 4,9 sekundy. Prędkość maksymalna to 250 km/h.

Cennik 310-konnej Cupra Leon Sportstourer startuje od 179 164 złotych.