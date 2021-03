Nowa Toyota Aygo. Kiedy następca miejskiego malucha?

Nowa Toyota Aygo - podzieli z Yarisem platformę TNGA

Albo prace nad nowym Aygo nie weszły w zaawansowaną fazę, albo Japończycy nie chcą jeszcze mocno komunikować modelu. Dlatego jak na razie ostrożnie dozują informacje. Co wiadomo o małym hatchbacku? Trzecia generacja Toyoty Aygo - identycznie jak nowy Yaris i Yaris Cross - zostanie oparta technologicznie o platformę GA-B (pochodzącą z rodziny TNGA - Toyota New Global Architecture). To pozwoli wygenerować roczną produkcję na poziomie 500 tysięcy sztuk. A taki wolumen będzie oznaczać niższy koszt jednostkowy montażu i atrakcyjniejszą cenę oferowaną klientom.

Nowa Aygo z hybrydą? Raczej nic z tego...

Jaki napęd będzie miała nowa Toyota Aygo? Japończycy raczej nie będą bawić się w hybrydowych odkrywców w segmencie A. Powód? Mały samochód miejski musi być ładny, zwinny, zwrotny, ale przede wszystkim... tani! A tą ostatnią cechę zapewni mu napęd czerpany z silnika benzynowego. Tym samym to właśnie benzyniaka należy spodziewać się pod maską trzeciej generacji Aygo.

Kiedy premiera nowej Toyoty Aygo?

Japończycy jak na razie wypowiadają się o nowej Toyocie Aygo ze sporą rezerwą. A to oznacza, że dają sobie jeszcze trochę czasu na opracowanie miejskiego hatchbacka. Kiedy realnie mogłaby nastąpić jego prezentacja? Obecnie sprzedawana wersja jest w salonach od 7 lat. Nowe Aygo powinno się zatem pojawić na rynku w perspektywie jakiś 2 - 3 lat.