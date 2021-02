Nissan Leaf: dekada historii i kilka ważnych wyróżnień

Nissan Leaf został zaprezentowany w roku 2009 w Tokio. I choć od razu wiadomo było, że elektryczny hatchback trafi do sprzedaży, początkowo Japończycy mówili wyłącznie o wersji koncepcyjnej. To na szczęście nie przeszkodziło np. redakcji magazynu Time w umieszczeniu auta na swojej liście - była to lista najlepszych wynalazków roku 2009! Na tym sukcesy elektryka nie kończą się. Szczególnie że w roku 2011 zdobył tytuły Europejskiego i Światowego Samochodu Roku. I gdy 7 lat po premierze na twarzy Leafa zaczęły pojawiać się pierwsze zmarszczki, Japończycy zdecydowali się na gruntowną modernizację. I tak na rynek trafił Nissan Leaf drugiej generacji.

Nissan Leaf Limitowany Nissan Leaf: Leaf10 na 10 rocznicę premiery

Nissan Leaf, to jeden z inicjatorów rewolucji

Z dzisiejszego punktu widzenia Leaf to dość ważny model na rynku. Pomijając fakt sprzedaży przeszło pół miliona egzemplarzy, hatchback przede wszystkim pokazał kierowcom, że samochód elektryczny może być praktyczny, sprawdza się w codziennej eksploatacji i nie musi być zaporowo drogi. A to bez wątpienia stało się jednym z motorów napędowych e-rewolucji na rynku europejskim. Przykład? Ponad dekada historii Nissana Leafa to moment, w którym ilość stacji ładowania w UE wzrosła z 2379 do 213 367 - to prawie 10-krotny skok. Aby uczcić osiągnięcia skromnego elektryka, Nissan przygotował wersję celebrującą dekadę obecności modelu na Starym Kontynencie.





Nissan Leaf10 z nowym lakierem. Oto szary Ceramic!

Nissan Leaf10 będzie oferowany standardowo z dwukolorowym nadwoziem i dodatkowymi motywami graficznymi. Na tym jednak nie koniec, bo w palecie auta pojawi się nowy kolor nadwozia - szary Ceramic. Wyposażenie? Nowością stanie się pokładowy hotspot WiFi, system e-Peadl, 8-calowy ekran multimedialny, 17-calowe felgi aluminiowe czy kamera 360 stopni. W aucie dostępne będą też usługi oferowane w ramach pakietu Nissan Connect. Mowa m.in. o opcji dającej kierowcy możliwość zdalnego - z poziomu telefonu komórkowego - monitorowania poziomu naładowania akumulatora, uruchamiania klimatyzacji lub otwierania i zamykania samochodu.

Pokładowy hotspot WiFi będzie dostępny od drugiej połowy 2021 roku. Zakłada obecność karty 4G, komunikację z Internetem oraz możliwość połączenia z siecią nawet 7 urządzeń.

Nissan Leaf: ceny limitowanej wersji od 145 500 zł

Nissan Leaf10 zadebiutuje w Europie w lutym roku 2021. Cennik modelu ma startować od kwoty na poziomie 145 500 złotych. Limitowana edycja będzie dostępna w wersji z akumulatorem o pojemności 40 kWh i 62 kWh.