Mercedes EQA: cennik startuje od 199 900 zł

Przedstawiciele Mercedesa w Polsce zaczęli oficjalnie zbierać zamówienia na elektrycznego SUV-a - model EQA. Cennik auta startuje od 199 900 złotych. Kiedy zamówione dziś modele pojawią się fizycznie w kraju? Pierwsze dostawy są zaplanowane na wiosnę roku 2021.

Mercedes EQA 250 - dane techniczne:

Moc: 190 koni mechanicznych

Moment obrotowy: 375 Nm

Przyspieszenie 0 - 100 km/h: 8,9 s.

Prędkość maksymalna: 160 km/h

Spalanie NEDC: 15,7 kWh/100 km

Zasięg WLTP: 426 kilometrów

Ładowanie: sieć DC od 10 do 80 proc. pojemności w 30 minut

Napęd na przednie koła

Mercedes EQA 250 - wyposażenie podstawowe:

Mercedes EQA 250 w ramach wyposażenia podstawowego otrzymuje m.in. 18-calowe obręcze z lekkich stopów, tapicerkę łączącą tkaninę ze skórą syntetyczną ARTICO, fotele z regulacją odcinka lędźwiowego, wielofunkcyjną kierownicę wykończoną skórą, system multimedialny MBUX, aktywnego asystenta utrzymania pasa ruchu, alarm antywłamaniowy, aluminiowe relingi dachowe, reflektory LED (statyczne) i adaptacyjną regulację świateł drogowych, wybór trybów jazdy DYNAMIC SELECT, elektrycznie otwieraną tylną pokrywę, przewody do ładowania z gniazdka domowego i ze stacji publicznej, kamerę cofania, nawigację, system ochrony pieszych, nastrojowe oświetlenie w 64 odcieniach, a także ładowarkę pokładową 11 kW oraz pompę ciepła.





Mercedes EQA w wersji Edition 1:

W momencie startu sprzedaży Mercedesa EQA w cenniku pojawi się model Edition 1. Wersja wymaga dopłaty w kwocie 36 548 złotych. Za tą kwotę kupujący otrzymuje jednak dwubarwną, skórzaną tapicerkę z akcentami w kolorze różowego złota, podgrzewane przednie fotele, czarne relingi dachowe, stylizację AMG oraz obręcze kół AMG o średnicy 20 cali.

Mercedes EQA z Mercedes me Charge

Każdy nowy Mercedes EQA 250 będzie wydawany klientowi z roczną subskrypcją usługi Mercedes me Charge. Co to takiego? Pozwala ona na ładowanie baterii w aucie w jednym ze 175 tysięcy punktów. Co więcej, Niemcy gwarantują pochodzenie prądu w tych punktach. Energia pobierana z sieci jest bowiem rekompensowana poprzez wprowadzanie prądu pochodzącego ze źródeł odnawialnych.

Mercedes EQA - kolejne wersje:

EQA 250 nie wyczerpuje pełnej gamy nowego modelu marki. Mercedes planuje również wprowadzenie do sprzedaży wariantu o mocy 272 koni mechanicznych. Ten otrzyma napęd obydwu osi, a do tego zasięg na ładowaniu oszacowany w cyklu WLTP na 500 kilometrów.