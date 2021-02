Cupra Leon 300 KM: do setki w 5,9 sekundy

Cupra Leon nie jest wielką nowością na rynku. Model był już dostępny, jednak do tej pory wyłącznie z silnikiem hybrydowym plug-in. Układ napędowy oparty o benzyniaka 1.4 TSI oraz agregat elektryczny oferuje 245 koni mechanicznych. To przekłada się na czas sprintu do pierwszej setki w 6,7 sekundy. Czy to dobry wynik? Z pewnością tak. Jednak po Cuprze można spodziewać się lepszych osiągów. I te zagwarantuje właśnie nowa wersja napędowa. Leon 2.0 TSI z mocą 300 koni mechanicznych przyspiesza do 100 km/h w 5,9 sekundy. Jego prędkość maksymalna to 250 km/h, a napęd trafia na koła za pośrednictwem dwusprzęgłowej przekładni DSG.

Cupra Leon 300 KM Cupra Leon: 300-konny hatchback dostępny w Polsce! Źródło: Materiały prasowe Cupra

Najmocniejszy Leon... tańszy od hybrydy!

Czy 300-konna Cupra Leon będzie droga? Cennik startuje od 157 300 złotych. To o 600 złotych mniej od hybrydy - a to już brzmi jak okazja! Co ważne, za tą kwotę kupujący otrzyma świetnie wyposażoną wersję. Bez dopłaty auto jest wyposażane m.in. w przednie i tylne reflektory LED, sportowe zawieszenie i fotele czy bezkluczykowy dostęp do kabiny i rozruch silnika. Hiszpanie dorzucają też serię systemów bezpieczeństwa - w tym chociażby proaktywny tempomat, który dostosowuje prędkość do znaków drogowych i danych pobranych z nawigacji.





Cupra Formentor 1.4 e-Hybrid Źródło: Materiały prasowe Cupra

Cupra Formentor 1.4 e-Hybrid: nowość w gamie

Prezentacja najmocniejszej Cupry Leona stała się dla marki okazją do modyfikacji gamy modelu Formentor. Samochód autorsko zbudowany przez Cuprę został właśnie uzupełniony o hybrydę plug-in. Model typu PHEV opiera się na jednostce 1.4 e-Hybrid - znanej z Leona. Tu także oferuje ona 245-koni mechanicznych i także jest sparowana z 7-biegową skrzynią automatyczną. Co ciekawe, hybrydowy Formentor będzie najdroższym w całej gamie. Został wyceniony na 199 400 złotych - to o 4900 złotych więcej od wersji 2.0 TSI 310 KM oraz o 83 400 złotych więcej od wariantu 1.5 TSI 150 KM.