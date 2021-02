Peugeot e-Traveller - mamy polski cennik auta!

Kolejne prezentacje Peugeota od jakiegoś czasu określa jedno hasło: Power of Choice. Co to oznacza? Francuzi chcą aby klient trafiający do ich salonu sprzedaży miał wybór. Mógł zdecydować się na silnik spalinowy lub elektryczny. Co zatem konkretnie oferuje Peugeot e-Traveller? Model jest napędzany 136-konnym silnikiem elektrycznym znanym z innych modeli marki. Auto da się skonfigurować z jednym z dwóch akumulatorów (50 lub 75 kWh) oraz jednym z trzech rozstawów osi.

Peugeot e-Traveller - rodzinny i... praktyczny!

Peugeot e-Traveller to auto o bardzo wyraźnie zaznaczonym aspekcie praktycznym. Przykład? Kierowca konfigurując bazowy model Compact z kabiną 5-osobową otrzymuje przestrzeń załadunkową o wielkości na poziomie 2100 litrów! W wersji Standard pojemność rośnie do 2550 litrów, a Long nawet 3100 litrów. Co więcej, warianty Standard i Long są dostępne w wersji 9-osobowej.





Peugeot e-Traveller - dane techniczne:

Moc: 136 KM

Moment obrotowy: 260 Nm

Skrzynia: przekładnia automatyczna

Pojemność akumulatora: 50 kWh/75 kWh

Zasięg WLTP: 230 km/330 km

Przyspieszenie 0 - 100 km/h: 10,8 s./11,9 s.

Prędkość maksymalna: 130 km/h

Peugeot e-Traveller - cennik:

Compact 50 kWh: Business: 216 700 zł Active: 217 200 zł

Standard: 50 kWh: Active: 220 200 zł Allure: 258 200 zł Business: 222 200 zł Business VIP: 255 800 zł 75 kWh: Active: 246 000 zł Allure: 284 000 zł Business: 248 000 zł Business VIP: 281 600 zł

Long: 50 kWh: Active: 224 200 zł Allure: 262 200 zł Business: 226 200 zł Business VIP: 259 800 zł 75 kWh: Active: 250 000 zł Allure: 288 000 zł Business: 252 000 zł Business VIP: 285 600 zł



Peugeot e-Traveller - wyposażenie:

Bazowa wersja Active Peugeota e-Travellera bez dopłaty jest wyposażana m.in. w światła dzienne LED, reflektory przeciwmgłowe, czujniki parkowania z tyłu, tempomat z ogranicznikiem prędkości, szyby boczne przyciemnione w 70 proc., zestaw wskaźników z ekranem LCD, klimatyzację automatyczną z przodu, fotele podgrzewane, elektrochromatyczne lusterka zewnętrzne, czujnik deszczu i zmierzchu oraz system multimedialny współpracujący z radiem DAB.