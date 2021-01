Elektryczny Peugeot e-Boxer: 1890kg ładowności i 340km zasięgu!

Elektryfikacja - to słowo klucz, które będzie rewolucjonizować motoryzację na świecie. I to nie tylko tą osobową czy miejską, ale również rynek samochodów dostawczych. Dobrym dowodem na poparcie tej tezy jest najnowsza wersja Peugeota. Elektryczny Boxer trafił właśnie na rynek polski. Jak wygląda oferta modelu? Van jest oferowany w 4 wariantach długości i 3 wysokości. W zależności od konfiguracji jest w stanie zaproponować kierowcy nawet 1890 kg ładowności i przestrzeń załadunkową o kubaturze nawet 17 m3 (identycznie jak w modelu spalinowym!).

Elektryczny Peugeot e-Boxer identycznie jak wersja spalinowa oferuje rozbudowaną gamę modeli. Rozstawy osi: 3 m, 3,45 m, 4,04 m. Długości: L1, L2, L3, L4. Wysokości: H1, H2, H3. Kabiny: pojedyncza, przedłużona, platforma. Razem z nowym eko-silnikiem tworzy to peugeotowskie Power of Choice.





Elektryczny Peugeot e-Boxer: 120 koni i nawet 340 km zasięgu

Napęd? Elektryczny Peugeot e-Boxer jest napędzany 120-konnym silnikiem bezemisyjnym. Motor jest parowany z 1-biegową przekładnią automatyczną oraz zestawem akumulatorów litowo-jonowych - umieszczonych pod podłogą przedziału załadunkowego. Bateria może mieć 37 lub 70 kWh pojemności. W pierwszym wariancie oferuje zasięg szacowany na 200 kilometrów. W drugim możliwa do pokonania ilość kilometrów rośnie do 340 - oczywiście według wyliczeń wykonanych w zgodzie z normą WLTP. Bardzo ciekawą opcją jest pojawienie się we wstecznym lusterku specjalnego wyświetlacza. To on podaje informacje o poziomie naładowania baterii i pozostałym zasięgu.

Silnik elektryczny Peugeota e-Boxera ma 90 kW mocy (120 KM) oraz 260 Nm momentu obrotowego. Prędkość maksymalna jest ograniczona do 110 km/h (90 km/h w wersji o masie 4 ton).

Ładowanie? To umożliwia złącze typu 2 lub CCS 4. Przy użyciu ładowarki 50 kW uzupełnienie 80 proc. pojemności baterii trwa godzinę. Przy mocy 22 kW to 5 godzin 37 kWh i 9 godzin 70 kWh, a 7 kW to 6 godzin 37 kWh i 12 godzin 70 kWh.

Bateria 37 kWh występuje w wersji L1 i L2. Bateria 70 kWh występuje w modelu L3 i L4 oraz podwoziach z kabiną L2.

Peugeot e-Boxer: ile kosztuje elektryczny van?

Bazowy Peugeot e-Boxer zostanie wyceniony przez polski oddział Peugeota na 258 100 zł. Kwota jest spora - to grubo ponad 100 tysięcy złotych więcej od diesla! W tej cenie kupujący otrzyma m.in. system audio Bluetooth z ekranem 5 cali i przyciskami sterującymi na kierownicy, wspomaganie parkowania tyłem, klimatyzację manualną, automatycznie włączane światła mijania i wycieraczki oraz elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne. Standardem jest też gwarancja na akumulator. Francuzi zapewniają, że bateria zachowa 70 proc. pojemności przez minimum 8 lat lub 160 tysięcy kilometrów.

Na koniec ciekawostka. Boxer będzie produkowany we Włoszech - w fabryce Sevel w Val di Sangro. Następnie auto zostanie poddane "elektryfikacji" przez firmę partnerską BEDEO.

Elektryczny Peugeot e-Boxer - cennik: